林志玲畫「多啦A夢麥克風」送尪！AKIRA《哥哥4》放閃：她給我很多愛

記者劉宜庭／綜合報導

AKIRA（黑澤良平）除了是林志玲的老公，也是日本團體放浪兄弟成員，在亞洲享有高知名度的他，近日參與大陸實境選秀節目錄製，事前還收到妻子寫信、畫圖鼓勵，「感受到了她給我的很多愛。」甜蜜互動羨煞眾人。

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▲林志玲畫了「多啦A夢麥克風」鼓勵AKIRA。（圖／翻攝自YouTube／披荊斬棘的哥哥）



「大家好，我是放浪兄弟EXILE黑澤良平AKIRA。」在正式進入《披荊斬棘4》攝影棚前，AKIRA形容：「有種神秘之旅的感覺，完全不知道任何訊息。」他用中文自我介紹完，也仔細分析自身在亞洲演藝圈的形象，「放浪兄弟給人的感覺是硬漢子的形象，我作為放浪兄弟成員出道已久，我的表演是以舞蹈為主，另一方面是作為林志玲老公的形象。」

聊到與林志玲結婚，AKIRA笑說：「我很開心在這僅有一次的人生中，能遇到命定之人，她至今為止走過的道路、獲得過的成就，我覺得都是非常珍貴的。」被問到參加節目之前太太是否有給什麼建議？他表示：「有的，我收到她寫給我的信。」

▲AKIRA收到林志玲寫的信。（圖／翻攝自YouTube／披荊斬棘的哥哥）

被問是否可以透露一點？雖然AKIRA起初表示「這是秘密」，但後來似乎被導演說動，才願意鬆口：「那就透露一個，她畫了一幅麥克風的畫，說這是多啦A夢的麥克風。」他進一步解釋林志玲圖中的意義：「魔法麥克風和我的表演施了點魔法，說我的舞蹈已經在唱著歌了，鼓勵我要有自信。」

隨後，AKIRA更直接在鏡頭前放閃，直言感受到林志玲給他很多的愛，「所以我還是想展現原本真實的自我，可能會看到我不為人知的難堪一面，相反的，也有可能看到至今沒有過的光輝一面，想讓大家覺得原來我是這樣的人，所以『志玲姐姐』才選擇了我這個人。」