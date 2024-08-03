被許光漢抽中…妹子直接爆哭　他放大絕「微笑摸頭殺」全場叫瘋了

記者黃庠棻／台北報導

《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生影集《正港分局》將在22日播出，昨（2日）正港小隊員們在三創集合，許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐共同出席「正港小隊招募大會」，並聚集喜愛《正港分局》的觀眾們一同參與，熱情爆棚。

▲《正港分局》正港小隊招募大會。（圖／記者黃克翔攝）

許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐齊聚一堂，為正港分局招募辦案小夥伴，活動現場聚集高達500多位觀眾，會場外更有許多觀眾一同到場支持。主演群不僅分享拍攝幕後趣事，還與現場觀眾們進行互動環節，被抽中的幸運觀眾上台組隊參與結合影集核心「成語殺人事件」的猜字遊戲，更親自收到由演員頒發的特別獎品。

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▲《正港分局》正港小隊招募大會。（圖／記者黃克翔攝）

導演程偉豪分享「想說如果殺人動機設定在錯字百出、中文不好，覺得一定很荒謬，沒想到居然整到自己，驚覺我跟殷振豪兩人的中文也沒多好」。導演殷振豪則說「一開始很緊張，想到《正港分局》要養新的三個成員進來，覺得是一個大難題！原本邀請阿斌、Lulu來參加一個很嚴重、很大的影集，結果拍完才發現嚴重的是他們的智商程度！」

▲《正港分局》正港小隊招募大會。（圖／記者黃克翔攝）

活動亮點「招募正港小隊員的辦案小夥伴」，由七位主演從現場觀眾中抽出幸運觀眾，上台與演員們一同進行呼應影集核心「成語殺人事件」的猜字遊戲。沒想到輪到許光漢抽籤時，被抽中的幸運觀眾竟當場直接爆哭，讓他嚇到的同時，也忍不住關心問「不要哭啦！你到底是開心還是難過？」甚至為了安撫該名粉絲使出摸頭殺，讓現場尖叫連連。

▲許光漢使出摸頭。（圖／記者謝盛帆攝）

儘管當天天氣炎熱，但觀眾的熱情仍相當沸騰，尤其時台下看到許光漢的「摸頭殺」時，更傳出陣陣羨慕的哀號聲。Lulu黃路梓茵則瘋狂替粉絲謀福利，說道「輸贏不重要，我們比較想要光漢的加持啦！」甚至成功幫自己隊伍的小夥伴們爭取到「摸頭加持」笑說「這邊是三創行天宮吧！」

▲許光漢輪流幫粉絲摸頭。（圖／記者黃克翔攝）