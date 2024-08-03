53歲光良「秀驚人腹肌」五月天怪獸不忍掀衣服　阿信見一狀況吃醋了！

記者蔡琛儀／台北報導

五月天近日在太原開唱，昨（2日）請到現也忙著跑巡演的光良擔任嘉賓，他們曾是滾石時期同門兄弟，但直到現在才終於有機會在演唱會透過音樂相聚，五月天感到很榮幸，當光良一現身，歌迷更是嗨到不行。

▲五月天太原演唱會，嘉賓光良。（圖／相信音樂提供）

合唱完〈突然好想你〉後，阿信看到53歲的光良凍齡模樣驚呼：「我們今時光機壞掉了，懷疑時光機被你偷走，如果說有變，就是光良身上多了很多肌肉。」全場一聽狂喊：「脫掉！」拱光良秀肌肉，阿信趕快幫忙解圍：「這是五月天的票，你們要看光良肌肉要在光良演唱會。」不過光良最後還是大方露出精實腹肌，接著五月天怪獸也接力，在全場力拱下，小掀了衣服，險些讓現場嗨到暴動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿信也透露，之前曾去看光良演出，光良很多歌都是全場大合唱，尤其是〈童話〉這首歌，因此昨晚也和光良一起合唱〈童話〉，沒想到聽到歌迷巨量合唱聲，阿信假裝吃醋：「沒想到今天聽到最大的合唱聲是這首歌。」

▲▼光良和怪獸接力秀腹肌，嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

這次五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，在太原當地和主辦單位協助下，千台無人機隨著歌曲變換出乾杯、復刻紅跑車、神的孩子都在跳5球以及五月天歷年來9場演唱會的黃色計程車、戰艦、步步大象等20個圖騰，在4500發的璀璨奪目煙火綻放映照著夜空，巴士、大飛球華麗環場環節近距離會歌迷，與全場4.5萬名歌迷度過最奇幻的五月天25週年的嘉年華。