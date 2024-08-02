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兩度質疑林郁婷！作家酸JK羅琳：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤的女人

記者劉宛欣／綜合報導

2024巴黎奧運如火如荼舉行中，聞名世界的奇幻小說《哈利波特》作者JK羅琳，卻突然在X轉發外媒《衛報》報導，質疑包括中華隊林郁婷等選手的性別爭議：「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？」後又改稱選手可能是「性發展障礙（雙性人）」，並指責「無法改變出生方式，但可以選擇不要作弊」，瞬間又引起台灣輿論譁然。

▲▼台灣拳后林郁婷曾經在杭州亞運奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣拳后林郁婷曾經在杭州亞運奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

對此，知名作家謝知橋多次在各大社群平台開炮，他先是調侃「中華奧會連改叫台灣都沒辦法，怎麼會覺得他們有辦法買通國際奧會，偷偷讓男生去參加女子賽事？」接著在JK羅琳二次開火後，他在Threads、臉書上分別無奈寫下「對於上個月剛買一套新的哈利波特感到生氣」、「寫魔法世界寫到跟現實世界脫鉤的女人」。

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網路上有許多替林郁婷感到憤恨不平的網友揚言要燒掉《哈利波特》，謝知橋則理性勸導：「我建議大家不需要對你家的《哈利波特》做出什麼摧毀的行動。​因為版稅已經100%入帳了，羅琳不痛，唯一損失的是已經付錢的你。」

▲謝知橋多次發文發表看法。（圖／翻攝自Threads）

▲謝知橋多次發文發表看法。（圖／翻攝自Threads）

▲謝知橋多次發文發表看法。（圖／翻攝自Threads）

林郁婷去年3月在世界拳擊錦標賽獲得銅牌，沒想到頒獎前夕卻遭到國際拳擊總會以不合理的檢測方式，判定她生理數值異常而被取消奪牌資格。所幸林郁婷返台後再次檢查，符合國際參賽規定，之後更在杭州亞運勇奪金牌，成為台灣女子拳擊隊史第一人，證明了實力。而此次出征巴黎奧運，林郁婷也通過國際奧會檢測，她也曾在訪問中無奈表示，自己是貨真價實的生理女性。

▲JK羅琳、丹尼爾雷德克里夫因為LGBTQ議題疏遠。（圖／美聯社、IG）

▲JK羅琳多次因性別議題捲入爭議。（圖／美聯社）

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