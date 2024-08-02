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瑞瑪和KID互嗆爆衝突　胡宇威嚇到不敢說和

記者葉文正／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東耗資千萬合力拍攝跨國實境節目海上冒險實境節目《上船了各位！》，首集已於YT上線，當天就衝破10萬觀看次數，網友看後好評留言表示「有KID跟郭哥真的是效果擔當」、「很棒的節目企劃，前所未有，大突破！」、「需要刺激台灣演藝圈了，希望越來越好，加油」、「海浪衝過來的時候真的超可怕！向所有願意冒險的人致敬，但還是要注意安全啊！」
▲瑞瑪(左)與KID(右)互嗆讓胡宇威吃不消。（圖／三 立提供）

▲瑞瑪(左)與KID(右)互嗆讓胡宇威吃不消。（圖／三 立提供）
《上船了各位！》找來羅蘭接受日本奧運教練展開划船訓練、七位藝人更換換隊友泛舟、孫崇實教練也ㄉㄧㄤ藝人傳授海洋知識，覺得他們應該要自己更努力，表示「獨木舟不是一個體能的事情，獨木舟是一個頭腦的事情」，強調大家不是划船機器，因此孫崇實教練開始要求七位藝人，不能當個依賴教練或靠領航船給方向的划船機器，要學習獨力在海上判別航向、流速等海洋知識。

▲瑞瑪(左)與KID(右)互嗆讓胡宇威吃不消。（圖／三 立提供）

▲羅蘭。（圖／三 立提供）

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當教練要求大家要開始擬定航海計畫時，身為隊長的鍾瑶還沒會過意來，呆萌問教練：「你要幫我們制定計畫？」教練馬上回問：「隊長是誰要划船去石垣島？」郭泓志和KID馬上開玩笑幫鍾瑶說話，「隊長早已在心中有計畫！」化解鍾瑶的尷尬。
▲瑞瑪(左)與KID(右)互嗆讓胡宇威吃不消。（圖／三 立提供）

▲羅蘭接受羽根田卓也指導。（圖／三 立提供）
從第一集就開始莫名互相較勁的瑞瑪和KID，兩人在這集非贏對方不可的企圖更白熱化，兩人在換隊友爭論之前訓練時的輸贏，大吼對方「是我贏」，還要夾在中間的胡宇威做見證人，讓宇威抓頭猛喊「我什麼都沒看見！」最後瑞瑪強硬表示我絕對贏的過你，KID也回嗆：「來呀！」一來一往火藥味十足，也讓節目更增加火爆點。

而羅蘭在本週將正式登場，而大家只知道他是日本第一男公關，但不知道過去他曾是足球隊員，一心想進入日本足球國家隊，所以在體能上很有能力也有天份的。加上個性屬於一旦要做，即使別人不看好，也要堅持的性格，跟《上船了各位！》的精神相符！

因此羅蘭在奧運訓練場地展開人生第一次的獨木舟輕艇體驗。他表示希望自己也能感受到台灣藝人受訓的辛苦，他不喜歡自己只是名義上的應援長，至少要去體驗，不然也無法應援，羅蘭特別前往日本專業的奧運訓練激流場地受訓，並請到日本最厲害的奧運輕艇激流選手羽根田卓也擔任教練，他同時是2024巴黎奧運日本代表，曾參加激流比賽。

羽根田卓也表示聽到羅蘭要學十分驚訝，用不敢置信的語氣說：「那位羅蘭竟然要挑戰這麼激烈的運動！」還虧他是有史以來最不適合這個運動場(奧運訓練激流場地)的人。而第一次體驗輕艇，一開始坐進船上即左右搖晃，必須要穩定核心，才不會翻船，只是在練習場就讓羅蘭感受到水流的威力，不禁讓他開始緊張台灣七位藝人竟然要在大海中划船，安全嗎？

但羅蘭畢竟也曾是足球運動員，天生的運動細胞讓他安然度過第一階段平穩水域學習，只是第二關挑戰激流就翻船了，有趣的是下水前羅蘭說希望自己整趟都保持完美髮型，落水後起來的他，即使濕身，髮型依舊帥氣完美，不愧是羅蘭！而一上岸最在意的竟然是墨鏡不見了，工作人員還趕緊撈回來還給他，即使翻覆下水，髮型依舊帥氣。不甘心的情況下又要求再試一次，羽根田卓也讚嘆他勇於嘗試挑戰的精神。

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KID, 鍾瑶, 蔡昌憲, 瑞瑪席丹, 郭泓志, 雷艾美, 羅蘭

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