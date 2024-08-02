獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白日前與孫綻被爆出緋聞，雖然雙方都未正面認愛，但在社群不時會隔空放閃，有時曬出男友視角，有時男方也會霸氣留言宣示主權，甜蜜的互動仍成為大家關注焦點。沒想到，米可白在2日下午於Instagram曬出一段合體緋聞男友的影片，結尾的一幕讓眾人沸騰。

▲米可白直率個性受到網友喜愛。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白2日下午在Instagram發文，曬出一段合體孫綻的影片，只見兩人穿著休閒的背心跟短褲，疑似跟著一群演員好友到郊外民宿遊玩，她身上還掛著愛犬的背帶，帶著「錢錢」一起享受休假的時光，而兩人則配合著音樂擺出各種有趣的姿勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白合體孫綻。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

沒想到，米可白曬出影片的結尾，孫綻突然伸手將她的頭轉過來，靠近親上嘴巴，面對男方突如其來的舉動，她先是嚇到接著害羞地抱怨「幹嘛啦」，兩人在鏡頭前大方放閃，短短18秒的畫面瞬間引起大批網友討論，紛紛留言「好閃、好幸福」、「要戴墨鏡了」、「啾得一個措手不及」，掀起熱議。

▲孫綻直接親上米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

對此，《ETtoday星光雲》詢問米可白經紀人影片是否代表認愛，對方低調表示「是跟藝人好朋友一起出去玩，拍好玩的影片」而已，並沒有正面回應與孫綻的關係。只是，目前該則影片已被悄悄刪除，沒有出現在米可白的社群網站上了。