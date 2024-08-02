「五音不全vs唱功高深」哪個更難演？　《我的婆婆》楊小黎全說了

記者黃庠棻／台北報導

春河劇團最新音樂劇《第三者》找來郎祖筠、蘇明淵、楊小黎、王耿豪等人主演。日前進行宣傳照拍攝，現場氣氛輕鬆熱鬧，笑聲不斷，看到宣傳照示意圖，彼此相互打趣說道「根本就是違反人體工學，我們現在年紀大了容易腳麻」，更調侃自己需要吃血液循環藥品和老人復健運動來保持身體活力。

▲舞台劇《第三者》找來王耿豪、郎祖筠飾演夫妻。（圖／春河劇團提供）

其中，21年來再度攜手合作的郎祖筠與王柏森，無論是台上還是台下，都展現出絕佳默契，他們笑稱彼此聊天的內容「尺度太大，恐怕要被黃標」。除了老戲骨之外，新演員在前輩們面前也都相當鎮定，隨手捻來就是戲， 依舊抱持冷靜，面不改色，毫不怯場。

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在拍攝現場，演員們彼此聊起音樂劇相關細節時，楊小黎自曝演出台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》時，需要面不改色地演出五音不全的角色，坦言「實在是很痛苦」，笑說「要演出五音不全，比演出唱得好還要困難，真的是不容易啊！而且還要面不改色，現場看大家都笑一片了！還不能被他們影響而笑場。怎麼說好歹我也曾經開過Live演唱會」

▲楊小黎在《第三者》中扮演小三。（圖／春河劇團提供）

導演提到《第三者》的排練進展非常順利，每次都超前完成。導演面對一群經驗豐富的老戲骨，笑稱天天都在喊提早收工，因為演員們都太專業和投入，讓《第三者》排練效率極高。

▲舞台劇《第三者》郎祖筠夾在王耿豪、王柏森之間。（圖／春河劇團提供）



《第三者》將會在11月正式上演，這場集合了金字招牌的實力派演員們及新鮮面孔的音樂劇，再加上金曲歌王蘇明淵的歌曲貫穿全劇，相信一定會讓觀眾有耳目一新、精彩絕倫的觀劇體驗。