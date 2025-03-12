快訊／金秀賢瘋狂追求「承諾要娶她」　金賽綸阿姨痛罵：家人反對他們交往

記者吳睿慈／綜合報導

韓星金秀賢近日遭到毀滅式爆料，他與金賽綸曾經交往，但經紀公司否認爆料，怎料，節目《橫豎研究所》於12日曝光兩人交往的鐵證，並再度訪問金賽綸阿姨，阿姨痛罵「金秀賢在說謊」，當年不知道兩人在交往，直到金賽綸高中才被發現，家人極力反對，但金秀賢保證會真心對待，兩人甚至論及婚嫁，卻真心換絕情。

▲▼阿姨證實金賽綸在國中時期就與金秀賢交往。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



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金賽綸阿姨12日再度接受《橫豎研究所》訪問，痛罵金秀賢「比殺人犯還可惡，不是只有拿刀殺人才叫殺人犯」，明明與金賽綸交往過，卻發聲否認，阿姨心疼金賽綸為愛離開YG，轉而簽給金秀賢的公司GOLDMEDALIST，「我們也不想只有用說的，不就給大家看證據了嗎？到底還要說什麼？不是應該道歉嗎？不是應該要承認嗎？到底要給多少證據，（金秀賢）才肯承認！」痛罵金秀賢。

▲▼阿姨爆料金秀賢、金賽綸論及婚嫁。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



金賽綸家人遭罵「為何不阻止兩人交往」，阿姨無奈喊冤：「（國中的時候）我們不知道，藝人之間互相聯繫也是有可能的，某天，他入伍前就一直聯絡（金賽綸），還有一直傳當兵照，我們才覺得有點奇怪，那時候才發現的，所以我們極力反對。」

家人直到金賽綸高中才發現兩人在交往，但已經來不及阻止，不僅如此，當年是金秀賢猛力追求，並非金賽綸主動，阿姨爆料：「賽綸那時候還跟他說『不要玩弄小孩的真心』，金秀賢一定是說了什麼『我是真心的』，所以兩個人後來才交往。」

▲金秀賢當兵時一直傳照片給金賽綸，兩人的感情才被女方家人發現。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



金秀賢不斷強調「是真心交往」，金賽綸後來簽給公司GOLDMEDALIST，阿姨接著強調「他們兩人還論及婚嫁，賽綸成年以後，還聊到了要結婚的話題，這種事情我真的不想再鉅細彌遺地對外說了。」但其實兩人差了12歲，家人不斷阻止交往。金賽綸阿姨語氣比兩天前還激動，更表示「我們沒有力量，沒有人幫我們」，對於金秀賢公司的聲明很不諒解。