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YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

記者田暐瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy於11日上傳影片，指控家寧一家的八大罪狀：「我分手後一無所有。」YouTuber心懸也爆料自己其實曾是眾量級創團的元老之一，但因為一些內部矛盾，最終被迫退出團隊。

心懸12日發文透露，當初眾量級成立時，團隊成員一共有5人，大家一起討論團體名稱、拍攝影片、吃飯生活，甚至接臨時演員的通告，日子過得非常充實和快樂。然而，由於拍影片的收入不穩定，有2位成員選擇了離開，最後只剩下心懸、家寧和Andy繼續奮鬥，由於家寧和Andy是情侶，自己主要負責拍攝和剪輯工作，僅在需要丑角或搞笑鏡頭時才會出現在鏡頭前。

▲心懸自爆也曾是眾量級成員。（圖／翻攝自心懸IG）

▲心懸自爆也曾是眾量級成員。（圖／翻攝自心懸IG）

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隨著臉書和YouTube訂閱數及流量的明顯增長，心懸某天突然被迫退出眾量級，他透露頻道和臉書帳號密碼都被更改，一夕之間失去了所有的業配收入和流量收益，「他們把我創的眾量級頻道密碼改掉！！！一夕之間我跟現在的Andy老師一樣一無所有，什麼業配收入流量收入，全部一夕之間都化成烏有，直到現我才把隱忍十年放在心中的話跟大家說。」

▲心懸自爆也曾是眾量級成員。（圖／翻攝自心懸IG）

▲心懸自爆也曾是眾量級成員。（圖／翻攝自心懸Threads）

對此，部分網友質疑心懸是在蹭流量，「我記得當時心懸你不是也在再不瘋狂拍片嗎？然後說眾量級也有你的份？」、「怎麼還有案外案啊」，而心懸也PO出2016年和家寧、Andy一起被粉絲認出的照片，但真實性仍引起網友議論。

▲心懸自爆也曾是眾量級成員。（圖／翻攝自心懸IG）

▲心懸自爆也曾是眾量級成員。（圖／翻攝自心懸IG）

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