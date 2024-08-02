五熊車禍「機智動作」救了她！5活命關鍵：一心知道我就是要活著

記者劉宜庭／綜合報導

藝人五熊（蔡頤榛）7月31日深夜在國道發生車禍，今（8月2日）開直播還原事發狀況，一度覺得自己活不下來，所幸夫妻倆人都有繫好安全帶，車子玻璃也沒破，坐在副駕駛的她，當下更機智去按喇叭警示後方車輛，才沒有造成更嚴重的狀況發生。

▲五熊直播還原車禍過程。（圖／翻攝自五熊臉書）



五熊透露，當時由丈夫駕駛車輛，她坐在副駕駛座，2人從台南要去台中，突然被撞當下，她內心想著「真的嗎？我真的被撞嗎？」一直到她從車裡爬出來去醫院，都覺得很不真實，「我是在拍電影嗎？在拍戲嗎？腎上腺素整個起來，一心知道我就是要活著。」

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起初，由於車輛被撞翻、滾了好幾圈，安全氣囊雖然爆開，但五熊離安全氣囊有一段距離，丈夫的安全氣囊也破掉，還好2人都有繫安全帶，加上當下沒下雨、車流量不多、車子玻璃沒破，她也趕緊幫忙按喇叭，才沒有讓後方車輛撞上，就連老公都說「五熊很機智」。

狂按喇叭的同時，夫妻倆一起推開門，五熊看到後面快車道狀況十分驚險：「很多車子是快要看到我們才很快地切開，趕快上到中間護欄，一直揮手提醒後方車輛不要撞上。」後來，有經過的車子有幫她們報警，還有兩個年輕男生停下車協助報警後，她經過檢查確認沒有內傷、內出血或腦震盪，但後續還要觀察。