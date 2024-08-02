ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

田亞霍抱兒上台開唱　「八點檔男神」竟也現身！

記者蔡琛儀／台北報導

誠品生活松菸舉辦「夏日熱Soul祭」音樂活動，邀請了11組實力派歌手，包括田亞霍、郭家瑋、林曉培、「八點檔男神」陳謙文、范范（范庭瑜）、袁語笙等人，為觀眾帶來兩天的音樂盛宴。

▲▼田亞霍、林曉培、郭家瑋、郭家瑋出席【夏日熱soul祭】Soul What 音樂舞台。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

▲田亞霍帶小兒子上台。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

首日的演出由袁語笙、BRADD、郭欣瑜、林曉培、范范、魏品勻等人開場，其中，BRADD首次演出新歌〈Meet in the Middle〉，范范則演唱了〈My Way〉、〈愛我像愛你自己〉和〈清醒之後〉等三首歌曲，並與現場觀眾近距離互動。林曉培則演唱了〈心動〉、〈時光的劇場〉和〈她的眼淚〉等歌曲，讓觀眾聽得如癡如醉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二天的演出由郭家瑋、GINGER、陳凡騏、陳謙文、田亞霍等人接力登場。郭家瑋在演出前擔心天氣不好影響表演，但正式演出時天氣卻變好，讓他唱得滿身大汗。陳謙文則帶來了新歌〈相愛有影〉，並現場教大家唱歌；田亞霍獻唱新歌〈魚水情深〉和〈孤獨沐浴〉，並與小兒子一同演出，令現場觀眾感動。

▲▼田亞霍、林曉培、郭家瑋、郭家瑋出席【夏日熱soul祭】Soul What 音樂舞台。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

▲▼林曉培、范范范庭瑜、陳謙文出席演出。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

▲▼ 范范范庭瑜出席【夏日熱soul祭】Soul What 音樂舞台。（圖／范特西工作室提供）

▲▼田亞霍、林曉培、郭家瑋、郭家瑋出席【夏日熱soul祭】Soul What 音樂舞台。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

此次的「夏日熱Soul祭」活動，現場濃濃的露營氛圍搭配歌手與市集，相當療癒。許多歌手都曾有露營經驗，並表示更嚮往「懶人露營」。陳謙文雖然沒有露營經驗，卻很想體驗，甚至想把車子改裝成露營車，體驗邊露營邊創作的感覺，陳謙文也透露正在籌備個人演唱會，並正在錄製新歌；林曉培則表示正在籌備十月的活動。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

短今勤做醫美遭嫌老「有點難過」！　公開截圖曝無奈：臉就長這樣

短今勤做醫美遭嫌老「有點難過」！　公開截圖曝無奈：臉就長這樣

鄭進一深夜酒醉跌倒　緊急送醫

鄭進一深夜酒醉跌倒　緊急送醫

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

短今勤做醫美遭嫌老「有點難過」！　公開截圖曝無奈：臉就長這樣

鄭進一深夜酒醉跌倒　緊急送醫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾沛慈為動力火車「颱風天搭飛機」：最曲折坎坷的一次飛行　
  2. ITZY留真自拍被講「去打肉毒吧」！　粉絲不捨出征…作曲家道歉
  3. 五熊車禍「機智動作」救了她！5活命關鍵：一心知道我就是要活著
  4. 田亞霍抱兒上台開唱　「八點檔男神」竟也現身！
  5. 五熊車禍飛起…尪第一反應「伸手保護她」　淚眼：覺得真的活不下來
  6. 五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到
  7. 《最後一封信》原曲歌手「心臟衰竭」離世！　享壽80歲
  8. 瑞瑪席丹突曬「與金髮男合照」甜慶生：為了你　對象竟是周湯豪！
  9. 陳柏霖睽違12年「為戲犧聲」　挑戰當唱跳歌手…MV參考男神金城武
  10. 錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366