田亞霍抱兒上台開唱　「八點檔男神」竟也現身！

記者蔡琛儀／台北報導

誠品生活松菸舉辦「夏日熱Soul祭」音樂活動，邀請了11組實力派歌手，包括田亞霍、郭家瑋、林曉培、「八點檔男神」陳謙文、范范（范庭瑜）、袁語笙等人，為觀眾帶來兩天的音樂盛宴。

▲田亞霍帶小兒子上台。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

首日的演出由袁語笙、BRADD、郭欣瑜、林曉培、范范、魏品勻等人開場，其中，BRADD首次演出新歌〈Meet in the Middle〉，范范則演唱了〈My Way〉、〈愛我像愛你自己〉和〈清醒之後〉等三首歌曲，並與現場觀眾近距離互動。林曉培則演唱了〈心動〉、〈時光的劇場〉和〈她的眼淚〉等歌曲，讓觀眾聽得如癡如醉。

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第二天的演出由郭家瑋、GINGER、陳凡騏、陳謙文、田亞霍等人接力登場。郭家瑋在演出前擔心天氣不好影響表演，但正式演出時天氣卻變好，讓他唱得滿身大汗。陳謙文則帶來了新歌〈相愛有影〉，並現場教大家唱歌；田亞霍獻唱新歌〈魚水情深〉和〈孤獨沐浴〉，並與小兒子一同演出，令現場觀眾感動。

▲▼林曉培、范范范庭瑜、陳謙文出席演出。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

此次的「夏日熱Soul祭」活動，現場濃濃的露營氛圍搭配歌手與市集，相當療癒。許多歌手都曾有露營經驗，並表示更嚮往「懶人露營」。陳謙文雖然沒有露營經驗，卻很想體驗，甚至想把車子改裝成露營車，體驗邊露營邊創作的感覺，陳謙文也透露正在籌備個人演唱會，並正在錄製新歌；林曉培則表示正在籌備十月的活動。