記者張筱涵／綜合報導

日本資深歌手園真裡（園まり）7月26日因急性心臟衰竭離世，享壽80歲。名曲《逢いたくて逢いたくて（想見你想見你）》對台灣樂迷們來說並不會非常陌生，因為就是郭金發的《最後一封信》的原曲，且這首歌後續也有被蔡琴、鳳飛飛翻唱。

▲園真裡離世，享壽80歲。（圖／翻攝自園真裡部落格）



據日媒《NHK》報導，日本歌手協會透露，園真裡2008年罹患乳癌並接受手術，5年前復發並持續接受治療。去年10月健康狀況惡化住院，在今年7月26日因急性心臟衰竭在東京都內的醫院逝世，享壽80歲。和她同組「三人娘」的中尾美惠和伊東由香里都表達哀悼之意，中尾美惠感謝她生前所帶來的每一個美好回憶，伊東由香里則難掩哀痛直呼：「好寂寞…我無法思考…60年以上的交情，有太多回憶了，比起歌手夥伴，我們更是心靈摯友，再也見不到了你…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，園真裡生於橫濱市，童年就擔任模特兒，11歲以童謠歌手身份出道，接著加入藝能事務所正式開始歌手活動，並於1962年與同事務所的中尾美惠和伊東由香里組成「三人娘」，大受歡迎，並在出道的隔年（1963年）就首次登上《NHK紅白歌唱大賽》。她以甜美低語般的歌聲著稱，作為獨唱歌手也發表了包括《逢いたくて逢いたくて（想見你想見你）》和《夢は夜ひらく（夢在夜幕降臨）》等多首熱門歌曲。