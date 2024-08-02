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李善均遭換角「生前傳訊給趙震雄」：謝謝你代演⋯　簡訊曝光哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影星李善均2023年12月輕生離世，他生前留下數部遺作，如今一部部上映，令粉絲感傷不已。其中，他所主演的戲劇《無路可走：輪盤賭》在開拍2週前爆出吸毒疑雲，製作方最終只能換角，改成趙震雄代打出演，影集在近日上線，趙震雄提及李善均生前曾私下向他致謝「謝謝是你來代演」，簡訊內容逼哭眾人。

▲▼李善均遭換角「生前傳訊給趙震雄」：謝謝你來代演　簡訊曝光全看哭。（圖／Disney+提供）

▲▼趙震雄為李善均接下《無路可走：輪盤賭》，當時對方曾傳訊息感謝他。（圖／Disney+提供）

▲▼趙震雄為李善均接下，」：謝謝你來代演　簡訊曝光全看哭。（圖／Disney+提供）

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戲劇《無路可走：輪盤賭》於31日在Disney+上線播出，近期處於宣傳期，主演忙著接受各大媒體採訪，趙震雄罕見開口提及已逝李善均，他感性地表示：「善均哥對我來說就像是親哥哥的存在。」當時劇組急忙找他救火，「通常我讀劇本需要好幾個月的時間，但這部劇我只花了2天的時間讀完8集」，由於戲劇已經延後拍攝2週，沒有時間讓他好好消化，但最終他還是選擇接下了重擔。

▲▼南韓知名男演員李善均涉吸毒風波，11月接受傳喚調查。（圖／CFP）

▲李善均當時涉吸毒風波，因此退出戲劇《無路可走：輪盤賭》出演。（圖／CFP）

趙震雄代演的消息很快就傳開，李善均當時處於水生火熱調查之中，仍傳了訊息給他，「謝謝是由你來代演，我感到很可靠。」不僅如此，他還告訴趙震雄：「我不久後就會去向劇組道歉，到時候再喝杯燒酒吧！」沒想到，李善均沒能撐過司法還他清白，最終在調查後的2個月內輕生離世。

▲李善均遺照曝光。（圖／CFP）

▲李善均在接受調查的短短2個月時間內輕生離世。（圖／CFP）

《無路可走：輪盤賭》前譯為《No Way Out》原預計在2023年10月開拍，怎料，開拍前幾天，主演李善均當時遭到警方爆出染毒，醜聞纏身的他只能退出劇組，製作單位緊急找人代打，行程更延後了2週才開拍，如今戲劇正式播出，幾位大咖互飆演技看得觀眾很過癮，然而，卻也讓粉絲時不時想起已逝李善均，遺憾沒能看到他所詮釋的刑警版本，留下無限感傷。

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李善均, 無路可走：輪盤賭, 趙震雄

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