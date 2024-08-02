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訪問／許光漢進軍韓劇「眼前全大咖」：壓力山大　自招演戲講英文

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

台灣男神許光漢首度進軍韓國參演韓劇《無路可走：輪盤賭》，戲劇31日起在Disney+獨家播出，他在劇中飾演殺手「Mr. Smile」，展現與以往暖男形象不同的演技，挑戰相當大。他在劇中必須追殺劉宰明，兩位主角日前接受台灣媒體線上聯訪，許光漢大喊面對眾大咖「壓力山大」，每次到片場都告訴自己絕對不能拖大家後腿，他雖壓力大，劉宰明倒是對他很讚賞，訪談間滿滿稱讚「第一次見到的時候覺得他很帥，在片場很有禮貌，是一位很好的演員」。

▲▼ 訪問／許光漢進軍韓劇「眼前全大咖」：壓力山大　自招演戲講英文。（圖／Disney+提供）

▲許光漢、劉宰明接受台灣媒體線上聯訪。（圖／Disney+提供）

許光漢在《無路可走：輪盤賭》飾演殺手「Mr. Smile」，開拍2週前特地接受特訓，不論是武打動作訓練、拿槍的方式，都有特別鑽研。雖是演韓劇，但他自招台詞多數是英文，「這是比較幸運的地方，因為如果還要背韓文台詞，那對我來說又是另一個更大的挑戰」。

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劇組非常照顧許光漢，在語言上還特地為他準備了中文翻譯劇本，他分享寶貴經驗，韓國劇組甚至有準備「分鏡本的劇本」，總共8本有畫面、也有圖片，「這是讓我最震驚的，可能之前拍戲沒有這樣的經驗，而且現場拍攝的時候也會把那一頁用成一個表拍攝，我就覺得很特別、非常專業。」

▲▼ ▲▼ 為了10億！《無路可走》李光洙遭活生生摘耳　許光漢加入獵殺行動。（圖／Disney+提供）

▲▼許光漢進軍韓劇，合作多位大咖直呼「壓力山大」。（圖／Disney+提供）

▲▼ ▲▼ 為了10億！《無路可走》李光洙遭活生生摘耳　許光漢加入獵殺行動。（圖／Disney+提供）

片中演員趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙全是A級大咖，他直呼：「壓力山大！」回想當初看到陣容時，只想著要把自己的部分努力到最好，「劇中雖然沒有跟每位演員都對到戲，對到最多戲份的人就是劉宰明前輩，我就是盡力把自己本分做好，不要拖累到前輩們演戲。」

《無路可走：輪盤賭》在冬天拍攝，許光漢透露氣溫直逼零下10度，他笑喊：「笑得最開心的時候就是放飯的時候，因為動作戲消耗很多體力，所以吃飯的時候最開心，有一次在吃飯時，我還跟劉宰明前輩一起看足球，印象很深刻。」

▲▼ 訪問／許光漢進軍韓劇「眼前全大咖」：壓力山大　自招演戲講英文。（圖／Disney+提供）

▲許光漢、劉宰明在吃飯時一起看足球比賽，印象很深刻。（圖／Disney+提供）

劉宰明也點頭附和「寒冷、體力這部分確實有點辛苦」，身為資深演員的他，同時表示「我認為這部作品反而是要去剖析作品、要表現出更帥氣的細節，那些溝通、努力等過程反而更辛苦」，為了尋找對於戲劇最佳的結果，他與演員們、導演反覆地溝通，所幸獲得好結果，他表示「我感到很安心與慶幸」。戲劇《無路可走：輪盤賭》每週三在Disney+獨家播出，現已上線2集。

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許光漢, 無路可走：輪盤賭, 無路可走, 劉宰明

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