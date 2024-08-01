蔡阿嘎搬進蘿拉辦公室！　曬照比讚喊：終於有專屬的

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前開除資深員工蘿拉，他透露對方利用AB合約詐財8位數，事後也拍片分享，自己和老婆二伯替蘿拉整理辦公室以及員工宿舍，並將對方的私人物品打包後寄回老家。今（1）日他發文搭配一張比讚的照片透露，自己搬進原本蘿拉使用的辦公室，貼文曝光後，再度掀起網友討論。

▲蔡阿嘎搬進以前蘿拉的辦公室。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



蔡阿嘎興奮地宣布，在經過一番斷捨離後，他終於在工作室裡擁有了自己的專屬辦公室，同時也幽默表示，儘管自己一個月內進辦公室的次數不多，但擁有專屬的辦公桌，仍讓他感到非常滿足，「至少老闆辦公桌擺著鎮一下」，同時也附上一張站在辦公室裡洋溢自豪笑容的照片，他一手比出讚的手勢，似乎在為終於擁有專屬辦公空間而感到滿意。

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▲蔡阿嘎幫蘿拉打包辦公室雜物。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

事實上，蔡阿嘎日前才拍片透露，因為不希望蘿拉再進辦公室，所以替她整理囤積的私人物品。透過影片可見到，他準備了好幾個大袋子，把物品通通裝進袋中，用來證明他們沒有亂動對方的東西，同時也表示，這些被對方用過的傢俱，自己會找清潔隊來回收掉。如今發文宣布搬進蘿拉昔日使用的辦公室，吸引不少網友留言表示「記得淨化」、「有全面消毒嗎？」除了虧他這位置能讓他時常提醒自己之外，同時也建議他可以改一下內部風水。