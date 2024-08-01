倪暄凍卵遭爸虧「找流浪漢生」！　鬥嘴過程被拍：相信一切都值得

記者王靖淳／綜合報導

倪暄曾是樂天女孩成員之一，憑著甜美外型圈粉不少人，更因此成為許多球迷心中的啦啦隊女神，平時會在社群記錄生活的她，今（1）日在IG發布一段影片，內容是她與爸爸分享凍卵計畫的對話，貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，不少人都被父女倆的互動給逗樂。

▲倪暄曾是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

影片中可見到，當倪暄在打針凍卵時，父親疑惑地問她在做什麼，甚至一度誤以為她在「打毒品」。倪暄解釋道，自己正在進行凍卵，父親卻不理解，甚至建議她「結婚生一生就好了」。對此，倪暄無奈回應：「啊我就沒男朋友怎麼生？」結果對方的回答更是出乎意料，他笑說：「隨便找就有，公園流浪漢那麼多。」讓倪暄哭笑不得，同時也反問道：「流浪漢當你女婿你可以喔？」父親則大笑以對，場面相當溫馨。

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▲▼倪暄發文透露自己去凍卵。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）

影片最後，倪暄開心表示：「好了，萬事俱備，只欠東風。」父親則搞笑地補充：「只欠男友。」她則回應：「不要吵！」倪暄在文中提及，「我都不知道爸爸的擇偶條件如此開放」，坦言雖然最近因為凍卵腫了不少，但她相信一切都是值得的。影片曝光後不久，不僅吸引許多人按讚留言，同時也有不少網友紛紛留言表示「太幽默」、「倪暄辛苦了」、「爸爸好好笑」，認為父女倆之間一來一往的鬥嘴實在太逗趣。