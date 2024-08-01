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燒腦古裝劇《唐朝詭事錄》續作霸榜　「還沒播完」就被敲碗第三季

記者黃庠棻／台北報導

懸疑探案劇《唐朝詭事錄之西行》集結楊旭文、楊志剛、郜思雯、孫雪寧等原班人馬演出，開播後反轉不斷的劇情，加上獨具魅力的人物角色，讓劇集的話題持續攀升，於11個國家和地區登頂人氣榜首，在台灣的表現更是不俗，還沒播完就有人敲碗第三季。

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

《唐朝詭事錄之西行》是懸疑探案劇《唐朝詭事錄》的續作，楊旭文飾演武力值滿分的「盧凌風」，他與腦力過人的狄公親傳弟子「蘇無名」（楊志剛飾）再度攜手，共破一樁樁詭案。該劇憑藉重重反轉的燒腦探案、群像人物刻畫，在暑期檔作品中脫穎而出。

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▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

楊旭文稱劇裡兩人亦師亦友，陪伴彼此並共同成長，楊志剛則笑說「我們兩人缺一不可，必須在一起合作才能把案子探明白，只有盧凌風一人探案的話，觀眾會擔心他判案方向錯誤，只有我自己的話，觀眾又怕我會被壞人弄死。」

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

楊志剛跟楊旭文皆因演出《唐朝詭事錄》備受關注，楊志剛更被封「叔系天菜」，他表示此劇開拍前，導演要他們好好演，並稱這可能是「長期飯票」，只是他們在拍第一部的時候，心情相當忐忑，所幸成果很好，所以後來拍第二部時則變得信心百倍。

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

提起楊志剛跟楊旭文的合作默契，楊志剛說「最近這兩、三年，我跟旭文相處的時間，比跟老婆、兒子在一起的時間還長，我們連吃住都在一起，默契自然過人，有時候挺心疼他的，因為他打戲很多，經常晚上我收工了，他還要轉到B組繼續拍打戲。」

而楊旭文則表示，楊志剛很會誇獎人，只要聽到他的誇獎，自己即使再累也能立刻提起精神去拍打戲，再拍個10次都沒問題，笑稱「楊志剛簡直是掌管情緒價值的神。」

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、楊旭文。（圖／iQIYI國際站提供）

武打動作場面不少的楊旭文，坦言最難忘劇中有一幕，他必須被甩飛到竹林當中，彩排的時候一點問題也沒有，但正式拍攝後，他意外被反彈的竹子砸到眼角，雖然腫了一大包，幸好沒有傷到眼睛。楊志剛沒有打戲，反而卻在拍戲期間，不小心門牙斷了一半，他怕不連戲，拍戲時盡量笑不露齒，減少後製的困擾，他笑說「我記得那時說台詞偶爾還會漏風，希望我這半顆門牙，能為《唐詭西行》擋掉所有災難。」

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唐朝詭事錄, 唐朝詭事錄之西行

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