蔡凡熙直球告白被打槍！　跟陳庭妮闖「嬰靈鬼醫院」出意外了

記者黃庠棻／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》劇情進入高潮，最新劇情蔡凡熙勇敢跟陳庭妮告白，直球喊話「我喜歡妳」雖慘遭當眾拒絕，但隔天兩人在辦公室再次碰面，他仍主動開口化解尷尬，再次表達心意「我不會放棄的，給我幾個月時間，我會變得越來越強。」勇敢講出內心想法，劇迷都希望陳庭妮趕緊擺脫渣男副總的陰影，迎來屬於自己的幸福。

▲蔡凡熙告白陳庭妮被打槍。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

《幸福房屋事件簿》劇情來到蔡凡熙飾演的菜鳥房仲游大志，跟著陳庭妮飾演的資深房仲陸安琪破解多起凶宅案件後，慢慢成為獨當一面的房仲專員。從佛系躺平族變身有為青年，還善用通靈能力替孤魂野鬼完成心願，上一集飄浮女鬼頭半夜托夢求助，拜託他尋找藏在屋內的金飾，轉交給妹妹支付家裡急需的醫藥費，蔡凡熙感受到幫助別人的快樂，認同自己是個「有用的人」。

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▲蔡凡熙靠通靈能力逐漸成長。（圖／逆光電影股份有限公司提供）



蔡凡熙逐漸擁有自信，即使跟陳庭妮直球告白被拒，他也不退縮，身處同個辦公室、座位就在旁邊，為了不讓彼此尷尬影響工作，他坐在旁邊傳訊息給陳庭妮，說道「我單純想把內心的想法告訴妳，不接受也沒關係，能繼續當我的主管，我也很開心。」

▲蔡凡熙告白陳庭妮被打槍。（圖／逆光電影股份有限公司提供）



本集「凶宅房仲小組」陳庭妮、蔡凡熙受遊戲公司委託，要尋找適合當作AR鬼屋樂園遊戲的場景，兩人來到一間傳聞有嬰靈出沒的廢棄鬼醫院，卻在調查時發生意外，陳庭妮突然在漆黑的地下室暈倒，蔡凡熙出借肩膀讓她休息恢復，她清醒後驚恐表示「看到一群嬰兒朝我爬過來。」讓蔡凡熙決定獨自調查醫院鬧鬼的真相。

▲《幸福房屋事件簿》陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司提供）