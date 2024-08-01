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高雄鼓山冰店紅了！頌樂、瑟琪「大嗑芒果冰」　大讚：比韓便宜10倍

文／妞新聞

韓團、韓星來台行程一路滿到明年2025！各位迷妹、迷弟們好幸福，不只帶動國內觀光，也讓台灣的美食傳播回韓國，最近就有一間高雄的老字號冰店，連續被韓國人氣女神欽點2次，在韓國討論區引爆熱烈討論啦！

MAMAMOO頌樂巨無霸冰大挑戰

獨自吃20人份喊：結束不了

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▲MAMAMOO頌樂挑戰巨無霸芒果冰。（圖／Youtube／솔라시도 solarsido）

MAMAMOO成員頌樂在6月底於高雄舉辦「Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG」演唱會，在演出空檔居然跑去一間冰店拍攝了「台灣20人份巨無霸芒果冰吃播」大挑戰，一入口大讚：「這是我吃過的芒果冰中最好吃的！」不過份量實在太大，讓女神後半段也請求工作人員支援，表示：「一直吃也結束不了」，最後似乎已經到了極限，剩下一點點放棄，以台灣在地店家為主題的影片，讓粉絲們受寵若驚。

Red Velvet瑟琪也愛這間

超便宜價格公開韓網炸了

https://www.instagram.com/p/C9pSZ_4ykjc

在7月13日來台灣參加《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》演唱會的演出的人氣女團Red Velvet，成員瑟琪（Seulgi）在演出結束後，留在高雄觀光，當時的美食、旅遊全紀錄也在近日的個人Vlog公開啦！

▲瑟琪在個人Vlog公開在高雄觀光、吃美食。（圖／Youtube／하이슬기 Hi Seulgi，下同）

可以看到瑟琪先去踩點鍋貼店「金口祿小館」，同時還公開語言不通的點餐小技巧，她表示：「直接把Google評論照片存下來跟店家說：『請給我這個』就可以了！」大嗑鍋貼、燒賣的模樣全程收錄，下一站她抵達一間冰店，沒錯，就是跟前腳剛走的頌樂同一間店舖，同樣點了招牌「芒果冰」的她，很正常的挑戰3人份而已，但是滿滿的芒果＋大份量還是讓瑟琪驚呼不已。

▲瑟琪點了招牌芒果冰。（圖／IG@idolissue）

一邊吃一邊發出讚嘆詞：「真的好好吃，完全理解為什麼大家一直說吃芒果冰了！」期間她也透露這一大碗只要9000韓元（270元台幣），表示在韓國就算賣「9萬韓元」（2700元台幣）都很合理，影片一出在韓網引爆熱烈討論，韓國網友紛紛神出店舖名稱、位置，湧入留言：「想去高雄了！」、「這冰太誇張了～」。

這間位於高雄鼓山的冰店「渡船頭海之冰」，在Google上擁有8000則以上評論，評分高達4.3顆星，身為超大碗公冰品的創始店，1990年開業以來在高雄擁有高人氣、客人源源不絕，看來被2大韓女神極力推廣後，又要候位等很久啦！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Niusnews妞新聞, 瑟琪, 頌樂, 高雄, 芒果冰, 渡船頭海之冰

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