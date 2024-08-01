陳零九獲不起訴首發聲！　「以後會更謹慎做每一個決定」

記者張筱涵／綜合報導

陳零九因代言JPEX加密貨幣交易平台，在JPEX吸金詐騙案爆出後，曾以涉嫌違反《銀行法》被告身分遭傳喚，今（1日）獲不起訴處分。他也在判決出爐後發文，首先感謝外界關心，也承諾會更謹慎做每一個決定。

▲陳零九獲不起訴。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）



陳零九今天獲不起訴處分後，貼出相關報導並發文：「謝謝大家關心，以後會更謹慎做每一個決定，事情告一段落，這陣子寫了不少歌，期待與大家分享。」粉絲陸續湧入留言區力挺「從未質疑過陳零九！期待新歌！辛苦了！零九加油」、「辛苦了，期待新歌」、「正義終會來到，早晚而已！太棒了，零九辛苦了」。

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▲陳零九發文和回應網友。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）



香港JPEX加密貨幣交易平台從2022年起找港台藝人代言，更舉辦拳擊賽打響知名度，然而，投資人2023年9月起陸續出現無法贖回本息的情況，才發現受騙。陳零九身為代言人也因此以被告身分遭傳喚，但他其實也是受害者。

陳零九不只沒收到代言費，自己也有投錢買幣，除了已虧損的700萬元，還有45萬多顆USDT卡在JPEX平台。檢察官調查後認為，不能單單以他是代言人就認為有參與詐騙犯罪，且若真的是共犯，不可能把自己的資產投入JPEX面臨投資虧損的風險，台北地檢署最後判他不起訴。