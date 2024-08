《SMTM》39歲饒舌歌手暴打路人！　受害者牙齒受損、眼睛撕裂傷

記者吳睿慈/綜合報導

南韓麻浦區28日發生一起毆打紛爭案,一名路人在公園遭到隨機暴打,怎料,施暴者竟是曾參加節目《Show Me The Money》的有名饒舌歌手,警方收到報案後緊急出動,現已經在著手進行調查,只是該名饒舌歌手被指控突然對路人動手,現已在韓鬧上新聞版面。

▲南韓饒舌歌手驚爆打人。(圖/AI)



根據韓媒報導,一名曾經以「製作人」身份參加節目《Show Me The Money》的39歲的鄭姓(정씨)饒舌歌手,28日晚間8點半在某公園入口處突然對著一名路人喊「好好牽你的腳踏車」,隨即竟動怒拿手機砸向對方。

受害路人突然被攻擊,緊急報警處理,他向警方表示自己的「眼睛附近有撕裂傷,牙齒則一部分受損。」警方到場做完基本的調查詢問後,先初步讓兩人回家,目前正在釐清事實,並對外表示「之後會決定是否有立案必要,如果案子立案了,會針對嫌疑人(39歲饒舌歌手)進行調查。」

▲《Show Me The Money》某季製作人驚爆對路人動粗。(圖/翻攝自《Show Me The Money》)



據了解,該名鄭姓饒舌歌手2008年加入一家有名的娛樂公司,2010年推出出道曲踏入歌壇,後來更參加知名競賽節目《Show Me The Money》而闖出名聲,該名饒舌歌手的真面目,現引起韓網猜測。