《SMTM》39歲饒舌歌手暴打路人！　受害者牙齒受損、眼睛撕裂傷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓麻浦區28日發生一起毆打紛爭案，一名路人在公園遭到隨機暴打，怎料，施暴者竟是曾參加節目《Show Me The Money》的有名饒舌歌手，警方收到報案後緊急出動，現已經在著手進行調查，只是該名饒舌歌手被指控突然對路人動手，現已在韓鬧上新聞版面。

▲南韓饒舌歌手驚爆打人。（圖／AI）



根據韓媒報導，一名曾經以「製作人」身份參加節目《Show Me The Money》的39歲的鄭姓（정씨）饒舌歌手，28日晚間8點半在某公園入口處突然對著一名路人喊「好好牽你的腳踏車」，隨即竟動怒拿手機砸向對方。

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受害路人突然被攻擊，緊急報警處理，他向警方表示自己的「眼睛附近有撕裂傷，牙齒則一部分受損。」警方到場做完基本的調查詢問後，先初步讓兩人回家，目前正在釐清事實，並對外表示「之後會決定是否有立案必要，如果案子立案了，會針對嫌疑人（39歲饒舌歌手）進行調查。」

▲《Show Me The Money》某季製作人驚爆對路人動粗。（圖／翻攝自《Show Me The Money》）



據了解，該名鄭姓饒舌歌手2008年加入一家有名的娛樂公司，2010年推出出道曲踏入歌壇，後來更參加知名競賽節目《Show Me The Money》而闖出名聲，該名饒舌歌手的真面目，現引起韓網猜測。