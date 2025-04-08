Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

記者劉宛欣／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie近來正式推出個人專輯《Ruby》，攻佔各大音源榜，受到海內外粉絲喜愛，主打歌〈Like Jennie〉的舞蹈還掀起了偶像的挑戰風潮。近日，她再度以一組突破尺度的時尚畫報，吸引了眾人目光。雖然前一陣子曾因為演唱會服裝引發爭議，但她似乎完全不在意，依舊堅持走自己的風格。

▲Jennie拍攝的新時尚畫報。（圖／翻攝自Homme Girls Instagram）

時尚雜誌《Homme Girls》於8日透過官方社群媒體釋出Jennie最新畫報。在公開的照片中，Jennie以一對白色小型裝飾品遮住重點部位，裸露上半身，大膽展現性感姿態，被韓媒形容是「勇敢踏入人類世界的美人魚」，官方Instagram貼文中，對Jennie的評價很高：「她不只是力量的象徵，更是一種現象，她重新定義了成為世界級Icon的意義。」

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▲Jennie突破新尺度。（圖／翻攝自Homme Girls Instagram）

Jennie於3月7日推出首張個人正規專輯《Ruby》，迅速攻佔各大音源榜，展現身為世界級巨星的影響力。而她上個月在美國洛杉磯演唱會中，以一襲僅遮住重要部位的透視服裝登台，也一度成為熱議話題。事實上，Jennie早在2023年便出演過影集《The Idol》，當時就因為劇情涉及過多性暗示、18禁台詞等，引起過超高討論度。