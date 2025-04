廣末涼子對護理師動粗遭捕！ 日知名占卜師「8天前預言全命中」

記者劉宛欣/綜合報導

44歲的日本女星廣末涼子8日凌晨在靜岡縣的一家醫院對護理師動粗,涉嫌傷害,並被當場依現行犯逮捕。事件在網路上掀起超高討論度,其中,日本搞笑藝人兼占卜師「Love Me Do」於3月31日上傳的YouTube影片中,種種預言對應了這起事件的發生,讓許多日本網友直呼神奇,登上了日媒報導。

▲廣末涼子在醫院對護理師動粗,宣布暫停活動。(圖/出日音樂提供)

Love Me Do在31日透過個人頻道發布了一支名為「2025年4月的預言」的影片。影片一開始提到「2025年4月是庚辰之月,這是一個容易發生急轉直下事件的月份。」此外,他還進一步針對每日運勢進行分析,指出「4月6日、7日、8日可能會出現逮捕相關新聞」,並警告這段期間「容易出現心理壓力大、情緒低落的情況」,而在「4月8日、9日、10日之間,名人宣布休養或暫停活動的消息也特別容易出現」。

▲Love Me Do神預言引起日本網友討論。(圖/翻攝自Love Me Do YT)

預言影片引起網友熱議,許多人認為內容似乎與廣末涼子的事件不謀而合,她在8日出車禍,送醫後對護理師動粗,隨後經紀公司官網公告證實:「4月8日,廣末涼子在靜岡縣內駕駛車輛時發生交通事故,送往醫院一時陷入恐慌狀態,導致醫療相關人士受傷。對於受害者及相關人士造成的巨大麻煩與擔憂,我們深表歉意。」宣布她將暫停演藝活動一段時間。

社群上紛紛出現網友留言「今天真的發生了」、「命中率太高了有點可怕」、「剛剛看到讓人不敢相信的快訊,真的如他所說」。另外,針對4月6日至8日,Love Me Do也曾提醒大眾要注意「與酒精有關的問題,例如酒後失態或酒駕」,而這段提醒也被部分網友認為與近日數起爭議吻合,南韓歌手BoA酒後直播引發爭議的事件,就被不少網友提起。