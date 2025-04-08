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廣末涼子對護理師動粗遭捕！ 日知名占卜師「8天前預言全命中」

記者劉宛欣／綜合報導

44歲的日本女星廣末涼子8日凌晨在靜岡縣的一家醫院對護理師動粗，涉嫌傷害，並被當場依現行犯逮捕。事件在網路上掀起超高討論度，其中，日本搞笑藝人兼占卜師「Love Me Do」於3月31日上傳的YouTube影片中，種種預言對應了這起事件的發生，讓許多日本網友直呼神奇，登上了日媒報導。

▲▼ 「傳奇女神」廣末涼子要來台灣了！、QURULI團團轉樂團來台唱大港。（圖／出日音樂提供）

▲廣末涼子在醫院對護理師動粗，宣布暫停活動。（圖／出日音樂提供）

Love Me Do在31日透過個人頻道發布了一支名為「2025年4月的預言」的影片。影片一開始提到「2025年4月是庚辰之月，這是一個容易發生急轉直下事件的月份。」此外，他還進一步針對每日運勢進行分析，指出「4月6日、7日、8日可能會出現逮捕相關新聞」，並警告這段期間「容易出現心理壓力大、情緒低落的情況」，而在「4月8日、9日、10日之間，名人宣布休養或暫停活動的消息也特別容易出現」。

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▲Love Me Do神預言引起日本網友討論。（圖／翻攝自Love Me Do YT）

▲Love Me Do神預言引起日本網友討論。（圖／翻攝自Love Me Do YT）

預言影片引起網友熱議，許多人認為內容似乎與廣末涼子的事件不謀而合，她在8日出車禍，送醫後對護理師動粗，隨後經紀公司官網公告證實：「4月8日，廣末涼子在靜岡縣內駕駛車輛時發生交通事故，送往醫院一時陷入恐慌狀態，導致醫療相關人士受傷。對於受害者及相關人士造成的巨大麻煩與擔憂，我們深表歉意。」宣布她將暫停演藝活動一段時間。

社群上紛紛出現網友留言「今天真的發生了」、「命中率太高了有點可怕」、「剛剛看到讓人不敢相信的快訊，真的如他所說」。另外，針對4月6日至8日，Love Me Do也曾提醒大眾要注意「與酒精有關的問題，例如酒後失態或酒駕」，而這段提醒也被部分網友認為與近日數起爭議吻合，南韓歌手BoA酒後直播引發爭議的事件，就被不少網友提起。

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