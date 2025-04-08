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楊謹華投資項目曝光！股災一片綠「她完全沒賠錢」　訪問公開放閃

記者黃庠棻／台北報導

女星楊謹華近期收穫滿滿，2024年終於打破金鐘魔咒，擊敗方志友、孫可芳、鍾瑶等人，以《不良執念清除師》拿下女配角獎，主演的《影后》更是獲得超高討論度，今（8）日她出席唐氏症基金會「繡球花開，共融傳愛」母親節禮盒發表記者會，和唐寶寶翔翔及其母親進行插花儀式。

▲▼楊謹華出席FERRAGAMO台北101新店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華談及股災，表示自己沒有受到影響。（圖／記者李毓康攝）

受美國總統川普的對等關稅政策影響，台股7日開盤即大跌超過2000點，創下史上最大單日跌點紀錄，重挫情況引發投資人哀號遍野，許多明星也賠了不少錢。楊謹華今（8）日透露自己不懂股票，因此也沒有花錢投資，直呼「我就好好把戲演好，投資在自己和角色身上。」

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▲▼楊謹華出席FERRAGAMO台北101新店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華談及股災，表示自己沒有受到影響。（圖／記者李毓康攝）

至於老公是否受到股災重創，楊謹華也透露她只知道老公工作的項目，夫妻倆不會去過問、聊投資這一塊，她話鋒一轉直接放閃「他回到家就說『我回來』，每天都對我笑臉。」而她跟老公結婚已7年，每次都被關心求子計畫，她說道「一直都想要小朋友，老話一句，就是緣分，到了就自然出現我們家。」

▲▼楊謹華。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

▲楊謹華大方放閃老公。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

這一次，楊謹華出席唐氏症基金會活動，母愛大噴發地表示「每個小孩都有自己個性在，就是緣分，我跟翔翔很有緣，每次看到他都很投緣。」而母親節將至，她也計畫陪媽媽吃飯。

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