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許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

記者孟育民／台北報導

張兆志和女星許允樂在2023年底離婚，6年婚姻告終，然而他7日深夜在社群開直播，控訴30多年的友人陳氏夫婦，男方是他華岡藝校的學弟，曾交情匪淺，對方老婆竟是黑粉群成員，當年不斷在Dcard抹黑、造謠前妻許允樂，「2021年有人成立了黑粉群，專門在黑我的前妻，話都講得很難聽，講她的身份、過去，和我的家人互動。」面對網路霸凌，讓許允樂精神崩潰，張兆志不捨說：「她晚上因爲這件事情精神崩潰、吃不下飯，晚上起來吐血，因為她胃出血，讓我前妻在網路世界變成驚弓之鳥，這對一個丈夫來說有多煎熬。」於是他決定站出來公開真相。

▲▼張兆志開戰30多年好友，指控對方老婆抹黑前妻。（圖／翻攝自張兆志臉書）

▲張兆志開戰30多年好友，指控對方老婆抹黑前妻許允樂。（圖／翻攝自張兆志臉書）

黑粉在Dcard持續匿名黑許允樂，事後讓他們憤而提告，最後追查找出3位黑粉資料，不僅有許允樂同學、黑粉，主要人員還有曾經要好的陳男老婆，甚至還將他私人資料、照片外流，變成攻擊許允樂的工具，讓他對此感到不解：「黑粉群每個禮拜要交兩篇攻擊我前妻的文章，不然要退出群組。妳還好意思在群組說，妳的先生是我30年的朋友，妳本身的行為不就很恐怖嗎？妳還在黑粉群說你先生好朋友老婆的壞話。」而陳男明知道一切，還若無其事跟張兆志抽雪茄聊天，後來也無一通簡訊說明原委、道歉，讓他認為陳男跟她老婆是同一陣線。

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▲▼張兆志開戰30多年好友，指控對方老婆抹黑前妻。（圖／翻攝自張兆志臉書）

▲張兆志開直播數度情緒激動。（圖／翻攝自張兆志臉書）

黑粉群成員甚至還跑到許允樂娘家門口拍照，嬉鬧說「我們來看她媽媽會不會帶狗出來散步」，讓張兆志至今無法釋懷，也坦言當初不爆，是因為有要保護的人，「我前妻如果也懂我，她會暗地幫我拍手，我們錯就是幫這些人留面子太久。」

▲張兆志開直播數度情緒激動。（圖／翻攝自張兆志臉書）

▲張兆志公開黑粉群行為，難以接受。（圖／翻攝自張兆志臉書）

張兆志最近在餐廳再度巧遇陳氏夫妻，但男方態度輕浮，而女方甚至還對他比大愛心，並說「舒服」，讓張兆志忍無可忍，也讓他決定站出來發聲，「我張兆志一定會是你這輩子最難忘的芒背在刺，雙押！真的不要覺得我是好人，不要惹我，我會傾盡我一輩子的力量讓你下輩子不順利，如果這句話威脅到你，拜託快提告。」


 

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張兆志, 許允樂, 黑粉群

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