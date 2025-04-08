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慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

記者蔡宜芳／綜合報導

富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（彭翊慈）在去年底曾突認陷入低潮，引發各種揣測。而她近日參加沈玉琳主持的《威廉沈歡樂送》，首次談論自己去年底發文的原因，坦言開始上節目後，受到了不小的影響。

▲▼慈妹首吐低潮真相！PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲慈妹在去年底承認陷入低潮。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

慈妹去年12月突發出黑白照和長文，承認自己陷入低潮，由於當時各大球團爭搶引進韓籍啦啦隊員，因而引發揣測，被猜是在說韓籍隊員搶佔市場的事情。對此，慈妹表示自己對引入韓籍隊員的事不予置評，被問到是否真有韓籍啦啦隊員不太會跳舞卻仍然被錄用？她則指出，不僅是韓籍啦啦隊，本土的啦啦隊員也有不太會跳舞的情況，但大家都非常努力，這才是重點所在。

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慈妹表示，自己之所以陷入低潮，是因為受到網友的評論影響。她指出，上節目都會需要誇大地去做效果，但部分觀眾也可能會因此產生誤解，「可能直播間就會湧入其他可能以前我不認識的人，就會開始說一些工作上的事情，我可能就有點被影響到了。」坦言負面評論讓她感到困擾，更因此逐漸不喜歡使用社群。

▲▼慈妹首吐低潮真相！PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」。（圖／翻攝自YouTube／威廉沈歡樂送）

▲▼慈妹表示自己在節目上做的效果被誤會，因而受到負評影響。（圖／翻攝自YouTube／威廉沈歡樂送）

▲▼慈妹首吐低潮真相！PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」。（圖／翻攝自YouTube／威廉沈歡樂送）

對此，沈玉琳鼓勵慈妹說「這是演藝必經之路」，每個明星都是這樣走過來的，「繼續做你自己，千萬不要為了一點人家的留言評論而受到影響。」沈玉琳強調，演藝工作者經常會面臨攻擊和酸言酸語，這是作為明星的成本之一，「而且人越紅，這種低潮、這種低潮感會更多，但是就是每天要想辦法自己去克服。」一番話讓慈妹聽了頗受感動。

▲▼慈妹首吐低潮真相！PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」。（圖／翻攝自YouTube／威廉沈歡樂送）

▲沈玉琳鼓勵慈妹。（圖／翻攝自YouTube／威廉沈歡樂送）

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