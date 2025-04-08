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快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻：欺騙不堪到此為止

記者陳芊秀／綜合報導

女星林美貞8日發文宣布與孫興離婚，結束24年婚姻。

▲▼林美貞突發「畢業文」瘋傳情變。（圖／翻攝自臉書）

▲林美貞宣布離婚。（圖／翻攝自臉書）

林美貞在貼文中正式宣布與孫興結束二十多年的婚姻，並表明從今以後，孫興的任何行為與她和兒子無關。她表示這次選擇不再妥協、不再委屈，無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！她拒絕否定自己的感受，並決心放下過去的愛與傷痛，重新擁抱自己，追求屬於自己的快樂與未來。貼文最後強調這不是結束，而是人生的重新開始，並感謝家人和朋友的支持與關心，展現堅定與自信，準備再次出發。

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林美貞與孫興分分合合20多年，2001年與孫興結婚，婚後生下一子，然而男方與大陸演員駱麗娜發生婚外情，2007年辦理離婚，然而2014年兩人又復合、拍婚紗照，不料男方2019年激吻新歡「燕子」，她當時證實雙方斷聯。而《鏡週刊》去年報導兩人復合，男方透過經紀公司艾迪昇傳播證實舊情復燃，不過復合消息剛過3個月，她正式對外宣布「正式簽字離婚」。


【林美貞全文】

謝謝大家近日來的關心～
今天，我選擇站出來，為自己宣告一個全新的開始！
我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生二十幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！
這一次，我不再妥協、不再委屈、也不願意在沈默中否定自己的感受！
無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！
過去的種種，不再定義我、束縛我
因此我也不再為別人犯下的錯誤承擔責任！
我曾經傾盡全力去愛，現在我選擇全力放下！
不是因為要遺忘，而是為了重新擁抱自己！
學著翻篇，不是因為要原諒誰，而是為了放過自己！
這不是結束，而是我人生真正的【重新開始】
我知道自己值得
值得被愛、值得快樂
值得擁有屬於自己的晴天和微笑
謝謝一路陪伴、理解和愛我的家人
也再次向所有關心我的朋友，致上最深的謝意！
未來的日子，我和兒子會過好我們的每一天，不需要誰來證明
現在的我，不怕重來，我會重新擁抱愛與可能，帶著堅定與自信，再次出發！

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