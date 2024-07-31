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胡瓜搭小黃撿到2萬9！　「交警局過程」獲讚：100分好公民

記者王靖淳／綜合報導

綜藝天王胡瓜平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享錄影日常，今（31）日他就發文透露，於前往節目《綜藝大集合》錄影地點的途中，在搭乘的計程車上發現一疊2萬9千元的鈔票，接著他把錢拿給司機，請對方將這筆錢交到警察局。貼文曝光後，吸引網友留言大讚：「100分好公民。」

▲胡瓜。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜）

▲胡瓜搭計程車撿到一疊鈔票。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜）

胡瓜認為這筆錢的失主應該非常著急，所以他當下就決定立即採取行動，幫助找回失主。他在文中表示：「希望失主可以順利找回這筆錢。」同時也在文中附上一張自己手拿一疊鈔票的自拍照，照片中，胡瓜一身輕便地坐在計程車的後座，他一手指向手裡的鈔票，對鏡頭露出驚訝的表情，似乎對這筆意外之財的既驚喜又震驚。

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▲胡瓜。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜）

▲胡瓜平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜）

貼文及照片在曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少網友留言表示，「拾金不昧」、「瓜哥100分」、「遺失錢的人，一定要好好感謝您」，紛紛稱讚他不僅樹立了良好的榜樣，後續的做法也相當值得學習，就連女星蔡允潔看完貼文後都忍不住大讚：「瓜哥是好公民。」並附上兩個哭笑不得的表情符號。

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