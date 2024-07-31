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獨家／月收入剩1500 　法拉利姐老家將被拆　痛哭：分明逼死我

記者葉文正／台北報導

現年52歲的法拉利姐張婷婷，近年改做直播工作，但直播過程一波三折，常常遭網友檢舉，最近她又面臨人生重大難題，她透露因為鄰居檢舉，新北市政府將到三重家中拆頂樓加蓋，張婷婷多方奔走無用，她感嘆：「我現在直播也賺不到錢，家裡其實靠這個頂加賺租金，真的是要逼死我。」

▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／法拉利姐提供）

▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／法拉利姐提供）

法拉利姐當年因為開一輛紅色法拉利跑車，遭民眾用小刀刮傷後，新聞一出名噪一時，她甚至出單曲，又接代言，還到大陸開飲料店，發展的風風火火，不過最後大陸事業受挫，只好回台繼續努力求生存。

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▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／法拉利姐提供）

▲法拉利姐仍熱愛直播。（圖／法拉利姐提供）

回到台灣後，法拉利姐改作直播，吃飯、泡湯，坐臥行走樣樣都可播，網友覺得有趣，也都會抖內給她星星，讓她有收入，也時不時交往小鮮肉，倒也自得其樂。

▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／法拉利姐提供）

▲法拉利姐家頂樓目前人去樓空。（圖／法拉利姐提供）

只是天有不測風雲，法拉利姐控訴：「之前我們家二、三十年的頂樓加蓋，就曾經被騙走，結果這次因為鄰居檢舉，新北市府又說要來拆掉，我媽媽目前還負債4、5百萬，她都要靠頂樓加蓋的租金過生活，而且我們這個頂加早就就地合法，怎麼可以來拆？」並說媽媽負債原因是因為妹妹把老家拿去借錢導致。

▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／法拉利姐提供）

▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／資料照片）

法拉利姐越說越難過，也表示，「我打電話給拆遷大隊隊長，他們都推說他不在，我現在也請房客先搬走了，以免房客遭受波及，只是我媽媽年紀很大了，真的不要逼死我們。」

▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／法拉利姐提供）

▲公文已經送到家中。（圖／法拉利姐提供）

由於臉書演算法改變，她現在月收入剩下50美金(約台幣1500元)，法拉利姐透露：「所以我最近去跑單，送貨，只是酸民發現我去送貨賺錢，竟然又去亂檢舉，害我又丟工作，我真的欲哭無淚，快活不下去了。」

▲法拉利姐家將被新北市政府拆除。（圖／法拉利姐提供）

▲法拉利姐說鬼門開將在公墓直播。（圖／法拉利姐提供）

據了解，她跟網民也有官司纏訟，被網友提告，她說花了積蓄28萬元跟網友纏訟，目前已在審理中。

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