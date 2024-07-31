夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

圖文／鏡週刊

仔細檢視夏克立傳給女移工的私訊，最近一次是在今年年中邀約飯店抱睡；更重口味的是，夏克立甚至向女移工提議，如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他！這些對話上頭則有配著一張夏克立躺在病床上，並且背對鏡頭的照片。

「撕裂」訊息傳完，夏克立隨即裝起俏皮地向女移工說自己的背不好，所以對他下手要輕一點之類的，最後以一顆笑到流淚的表情符號作結。露骨地傳了私約訊息，充滿著性暗示又自以為幽默，不過女移工決定「已讀不回」夏克立，讓他狠遭冷拒。

對照今年中夏克立的新聞，他確實是有曝光在醫院穿病服的影片，解釋因為舊傷復發決定動手術。那支影片中夏克立表示走路有點怪怪，因為10年前拍節目時背部受傷，「開完刀，應該可以再走路，沒有問題吧！」時間點、內容與照片都對得起來，於是夏克立事後扯有人駭他帳號也難成立。

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夏克立除了向女移工辯解是在自己就醫期間，駭客用他的帳號傳訊，也說駭客對他提出威脅，更不知駭客傳了啥細節等等。同時夏克立也向女移工解釋他不會傳訊壞壞，希望她好之類的。總之女移工與她友人都認為，當時仍是「已婚」狀態的夏克立講那麼多只是在推卸責任而已。

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