楊銘威驚喜回鍋《營業中》！鬼鬼真實反映曝光　姚元浩爆和他有點脫節

記者孟育民／台北報導

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》全新第四季今（30日）舉辦媒體記者會，本季重要卡司：姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔，及身在美國的隊長郭泓志都齊聚連線。而釋出的預告中楊銘威驚喜現身，讓鬼鬼、姚元浩超驚訝，當場直問：「欸沒事囉？可以來了喔？」超真性情的發言笑翻全場。





▲▼《嗨！營業中》全新第四季要來了，郭泓志記者會和大家連線。（圖／好看娛樂提供）

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楊銘威過去因為分家風波，從第一季後就與大家分道揚鑣，而在第四季的預告中，驚見楊銘威回鍋擔任特別來賓，鬼鬼第一時間還驚呼：「欸沒事囉？可以來了喔？」姚元浩爆料：「他其實跟我們有點脫節了，那天阿威下車的時候我們很開心，鬼鬼第一句說『沒事囉？』，他就盡在不言中，後來他好像跟我們在不同世界，因為他跟翔哥、莎莎不熟，只跟我們很熟，一開始還很有禮貌，但後來開始他帶領郭泓志、翔哥去找地方納涼，又變回以前的阿威。」

▲楊銘威回鍋當特別嘉賓。（圖／翻攝自YouTube／營業中）

乱彈阿翔是首次加入節目，但沒想到和大家一拍即合，現場鬧出不少趣事，「覺得很棒，節目可以讓我看到很多事情。世界變很大。」鬼鬼忍不住說：「從來沒有想過可以跟乱彈阿翔成為朋友，他以前不加群組、不會訊息，他現在會回生日快樂，為了我們還把聊天群組下載回來，原來用mail跟我們製作人連聯絡。」才剛說完又爆料乱彈阿翔是還特別去買小包包，姚元浩接著笑說：「裡面最重要的是裝假牙黏著劑，我們剛認識他的時候他在看牙齒，為此花很多錢。」

▲亂彈阿翔成為新班底。（圖／好看娛樂提供）

