紀卜心IG狂掉粉首發聲！　「嗆文盲遭炎上」曬1圖洩心境

記者王靖淳／綜合報導

網紅見習網美小吳與好友紀卜心經營的「十盛」，最近被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，兩人事後共同發聲明及道歉，不過部分網友卻提出質疑，紀卜心沒和小吳一起拍片道歉，讓她怒嗆網友是文盲，事後更被發現IG粉絲從1百萬掉到99萬。為此，紀卜心今（30）日透過IG限動PO出一張圖，似乎透露目前心情寫照。

▲紀卜心最近負面爭議不斷。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

透過紀卜心在IG限動PO出的動態可見到，她分享一張天空照，畫面上方是藍色的天空，沒有雲彩，畫面下方則是有幾朵白色的雲散佈在畫面中。雖然紀卜心在動態中沒有留下任何的文字描述，但不難看出這篇限時動態的內容，應該是在抒發近期自己所遭遇的紛擾及爭議。事實上，紀卜心已多日沒在社群發布動態，最後一次更新貼文的時間，更是停留在7月22日與小吳共同發出的道歉聲明，事後小吳在YouTube頻道上傳道歉影片，畫面中也不見她的身影。



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▲紀卜心的IG粉絲從100萬掉到99萬。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲紀卜心在社群PO出天空圖。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

然而，有不少網友在紀卜心的社群貼文下留言嗆聲「你呢？道歉影片勒？」沒想到她憤而罵對方是文盲，同時也直言：「我無法滿足每個人的期望。我們道歉時說了因為颱風無法合體拍影片，沒盡快做回應就被說神隱、逃避，所以小吳希望趕快拍影片跟大家交代，拍了之後風向變成我沒拍影片=沒道歉。這不是文盲行為嗎？怎麼做不都有人罵嗎？我對我們的疏忽抱歉，道歉方式有很多種，不是你們心中期待的就等於沒道歉。會罵我的依然會罵，討厭我的還是討厭我。這是我自己的想法，謝謝指教。」

▲紀卜心回覆網友的留言。（圖／翻攝自YouTube／紀卜心）