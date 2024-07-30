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80歲王滿嬌睽違1年回歸民視八點檔！《愛的榮耀》劇情反轉了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情轉到6個月後，新角色王滿嬌及唐豐加入演出，分別飾演柳枝姨跟石國榮，兩人在山區是對門的鄰居，平時會互相幫助，而王滿嬌睽違一年多再回到民視攝影棚坦言「感覺好熟悉，好多工作人員都是老朋友，在這邊工作很安心舒服。」

▲《愛的榮耀》王滿嬌。（圖／民視提供）

▲王滿嬌睽違一年多回民視拍八點檔。（圖／民視提供）

80歲的王滿嬌表示決定出演，是因為接到製作人王珮華邀約的電話，而這一次的角色是發生在純樸的山區裡，角色牽連許多人物，她自己看了劇本都覺得好驚奇，決定要來試試看。只是感受到體力不如以往，加上外景都在山區曬太陽，還好劇組都有準備陽傘跟水，對演員相當呵護，表達出感謝之意。製作人王珮華坦言很開心王滿嬌前輩能夠接演，看到她認真專業，尤其台語相當流利，背台詞也不輸年輕演員，算是大家的寶貝要好好呵護。

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▲《愛的榮耀》王滿嬌。（圖／民視提供）

▲王滿嬌睽違一年多回民視拍八點檔。（圖／民視提供）

2011年拍完《父與子》的唐豐，13年再回到民視攝影棚，他表示這是民視搬來林口後，第一次來林口拍戲，雖然目前自己是宜蘭林口通車，但如果遇到拍到比較深夜，隔天又一早的外景，就會直接夜宿攝影棚，環境相當舒服。

▲《愛的榮耀》王滿嬌。（圖／民視提供）

▲唐豐也回到民視拍戲。（圖／民視提供）

而唐豐這一次進組也遇到老朋友傅子純、王瞳，覺得格外的開心。他透露這一次角色除了老朋友以外也跟童星茉莉對戲，但常常都是自己的口白，一場戲就是2頁，讓他直呼背本背得很燒腦，相當大的挑戰，而他也透露接下來也會跟吳婉君對到戲，很期待接下來的火花。

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王滿嬌, 愛的榮耀

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