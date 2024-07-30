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小S約到「林志玲女兒」吃飯：很有家教　合照釣出親媽神回！網笑瘋

記者顧齊祐／綜合報導

女星小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩）因甜美的長相、高䠷的身材，曾受網友指說撞臉女星林志玲。昨（29）日小S就在社群平台曬出了與Lily的自拍照，並開玩笑說：「難得約到林志玲的女兒吃飯。」貼文也成功引來林志玲的回覆，笑翻一眾網友。

▲小S與女兒自拍，笑說「難得約到林志玲的女兒吃飯」。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S與女兒自拍，笑說「難得約到林志玲的女兒吃飯」。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S於29日在個人社群平台曬出了與女兒Lily的合照，並幽默寫道：「難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的。」Lily也很配合的留言：「謝謝S姊，您本人也好美、臉好小、還這麼大方的請我吃飯～。」小S隨即笑回：「我本人是真的漂亮，嚇到你了。」

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▲小S女兒Lily配合母親演戲。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S女兒Lily配合母親演戲。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

貼文也引來了林志玲的留言，以「親媽」的口吻寫下「Lily真的好漂亮喔，喜歡喜歡，乾媽小S本人更是漂亮，女兒如此乖巧，長得又如仙女下凡真的很幸福。」小S則回覆說「下次再約喔！我們很聊得來」、「你看你多會生」。

▲小S貼文成功引來林志玲回覆。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S貼文成功引來林志玲回覆。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S與女兒和林志玲一來一往的互動笑翻大批網友，紛紛留言表示「親媽回覆」、「真的好林志玲」、「母女都好幽默」、「我以為是志玲姊姊本人」。

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小S, 徐熙娣, Lily, 許韶恩, 林志玲

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