YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。日前驗出自己穿的名牌服飾是假貨，親自發文道歉，卻被外界質疑為何從事精品代購多年卻看不出真假，對此，他30日再度發文回應，強調會主動公開穿假貨的原因，就是希望不要再有更多人受騙。

▲蹦闆二度道歉。（圖／翻攝自蹦闆IG）



蹦闆不小心穿到假貨引發議論，30日發文一次回應外界疑慮，有人質疑他身為精品業者和鑑定師為何未發現衣服是假的，他解釋衣服是老婆購得，且自己的鑑定師資格只包括皮件、貴金屬和手錶3大類，服飾的複雜性和出錯率高，他並不收購，以往只從專櫃購買，雖然從事相關行業近10年，但仍有許多商品沒有接觸過。

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▲蹦闆二度道歉。（圖／翻攝自蹦闆IG）



蹦闆進一步解釋，因為自己沒有代購名牌服飾，老婆自然就是從其他管道購得，至於自家精品店是否有商品真假不明的疑慮，他也強調，自家店面擁有3至5位鑑定師，必須經過重重檢驗，且過去10年中無任何過失經驗，這次會公開穿到假貨，也只是因為拍片穿了這款衣服，導致許多網友想跟風購買，擔心更多人受騙才會決定說出，「最後感謝大家接受我的道歉，這套衣服我不會銷毀，因為畢竟是她買的，但不會曝光。」