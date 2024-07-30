鍾欣凌舞台劇演髒僕人！　謝幕後5歲女孩找到她…一開口有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

由郎祖筠、金鐘影后鍾欣凌主演的如果兒童劇團《你不知道的白雪公主》8月3日、4日將於高雄至德堂演出，該劇在2004年首演，至今已經20年，10度重演，9萬親子觀眾感動推薦，是如果兒童劇團必看的經典劇之一，此次再度邀請原版卡司郎祖筠與鍾欣凌同台說故事。

▲舞台劇《你不知道的白雪公主》由鍾欣凌、郎祖筠主演。（圖／如果兒童劇團提供）



鍾欣凌在《你不知道的白雪公主》飾演白雪公主旁的甘草小人物「煤球」，劇中造型又黑，又小，看起來總是髒髒的，身為僕人，卻成為推展劇情的重要人物之一。談到劇中核心元素，「就算我們不是大人物，我們也可以有小人物的夢想與堅持。」鍾欣凌分享，無論夏天得在高溫下拍戲，或是寒冬得在凌晨出門，但只要看到演出作品獲得觀眾迴響，就帶給自己滿滿的能量。

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▲鍾欣凌飾演又黑又髒的僕人。（圖／如果兒童劇團提供）

鍾欣凌形容演出該劇十幾年了，直呼「從沒有結婚生小孩，到現在小孩都已經13歲了」，她回憶起前兩次演出時，有位大概5歲的小朋友，從很遠的地方，跑過來抱住她，女孩水汪汪的眼神跟她對視了三秒，對她說「煤球你要過著幸福快樂的日子喔！」讓她瞬間融化，覺得如果每次演出能在小朋友心中種下善的種子，是非常棒的事，當時更因此把這句話寫在行事曆上來激勵自己。

而郎祖筠在劇中飾演壞皇后，戲中角色非常孤獨、寂寞，又很害怕自己變衰老，因為怕老了以後，國王就不愛她了，所以對自己的美貌非常沒有自信，才會天天都在問魔鏡，請告訴我誰是全世界最美的。

▲郎祖筠飾演壞皇后。（圖／如果兒童劇團提供）

對此，郎祖筠認為沒有一個人天生就是壞皇后，說道「皇后很年輕就嫁給了比較年長的國王，從自己的王國來到陌生的王國，誰也不認識，再加上眾人都把她與前皇后比較，才讓她開始變成孤單，心態因此轉變。」