棒棒堂男孩「合體卡關」內幕曝光！　阿緯認了被她嚴正反對

▲阿緯出席旗下餐飲品牌開幕。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

從棒棒堂男孩出身的「阿緯」劉峻緯，近年來成為餐飲業大亨，創下年收十億的好成績，目前擁有22間店的他，近來再推出個人湘菜新品牌，今（29日）舉辦開幕記者會，除了邀請好友王子站台外，更宣佈今年內將再拓店，預計旗下將有25間店，飲食版圖再壯大，而問及「Lollipop棒棒堂」合體進度，阿緯坦言目前進度70％，「其實5年前就有在統籌，但那個統籌的不太好，姓廖的，已經統籌5年了。」

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▲▼王子現身為阿緯站台。（圖／記者湯興漢攝）



阿緯表示目前「Lollipop棒棒堂」合體卡關原因在於各自的時間配合，他笑說：「各自都有在努力，我是被演藝圈耽誤的上班族，好不容易拔出來，又要拉回去，如果大家準備好了，我有再多想法跟問題都不是問題了，就再年輕一次，如果這個演藝圈需要我們，想要再看到棒棒糖，再出來就好，不然沒有意義，會再討論一下。」也坦言Energy的合體讓他們的計畫再度有了動力。

不過他表示女兒很反對他重回Lollipop棒棒堂，阿緯苦笑說：「覺得會剝奪我陪伴她的時間，她喜歡看表演，但不想要爸爸上台表演。」他也笑虧若合體自己體力不會是最差的，「我平常有在維持運動，如果有天真的要合體，我相信我體力不會最差，我覺得最有可能是敖犬。」更笑虧敖犬疑似面臨髮線危機。

而同樣投資副業有成的王子，透露近來也再投資弟弟毛弟的品牌，首日更創下千萬業績，他開心笑說：「在不一樣的領域還在學習，跟以前在演藝圈一樣，都是蠻不錯的體驗。」而他和女星席惟倫緋聞傳了1年多，日前又被拍到他開車送女方回家，對此，王子則低調表示：「都是朋友。」更打趣表示被拍到超過3次就會認。

