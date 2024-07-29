坤達甜蜜報備柯佳嬿！　「回家做完3事」獲讚優秀人夫

記者王靖淳／綜合報導

人氣男團Energy睽違22年回歸歌壇，上週六日在台北小巨蛋開唱，帶領歌迷重溫青春，現場吸引萬人朝聖，身為「大嫂團」的柯佳嬿更是兩天都到場力挺老公。為此，坤達在萬人面前放閃，甜蜜表示：「我今天就會回家」，事後也透過社群發文，報備自己完成的家事清單。

▲坤達（圖右）昨（28）日晚上在小巨蛋放閃柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

坤達在文中興奮地表示，自己總算完成了一系列家事，這讓他感到十分滿足，他寫道：「耶～～我洗好碗，餵完貓，鏟好屎惹！」事實上，坤達昨（28）日在演唱會現場向老婆柯佳嬿承諾：「我今天就會回家餵貓、清大便、洗碗。」如今透過Threads發文報備，立即掀起粉絲討論，同時也吸引不少人朝聖按讚，紛紛留言表示「好帥」、「辛苦了」、「真是好老公」，大讚他是最暖又優秀的人夫。

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▲坤達發文報備。（圖／翻攝自Threads／hsieh_kunda）

此外，柯佳嬿昨（28）日晚上現身小巨蛋朝聖Energy演唱會，當時她和女星路嘉欣、趙逸嵐一同坐在包廂，隨著音樂微微搖擺身體，以及揮動手中螢光棒的模樣，全被錄了下來上傳至IG限動。為此，柯佳嬿事後轉發趙逸嵐的影片內容，同時也幽默表示：「為您示範i人看演唱會。」畫面曝光後，立即掀起網友討論。

▲柯佳嬿到演場會現場力挺老公。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）