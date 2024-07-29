記者高語璠／綜合報導

網紅夫妻周筠（Yun）和金該（Dzingai）經營社群及頻道「Rice＆Shine」，目前IG追蹤人數已有76萬人。平時以短影片記錄生活的他們，近日到巴黎觀看奧運，來為羽球選手戴資穎加油打氣，短短不到1天的時間，貼文就吸引了11.3萬人按讚朝聖。

▲Rice＆Shine驚喜同框戴資穎。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

周筠透露在1年前奧運開放購票時，就叮囑金該要先搶羽球女單的門票，而最後也如他們所願成功搶到。一家人在南非探完親後，就直接飛來巴黎看比賽，為此跟小戴當網友多年的她，難掩興奮之情寫下「就這樣真真實實的坐在場邊幫戴資穎在巴黎奧運歡呼，簡直是美夢成真啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孩子們化身成啦啦隊，特地繪製TTY字卡來幫戴資穎加油。（圖／翻攝自Instagram／riceandshine.co）

幾秒鐘的影片，紀錄小戴進場、獲得勝利的瞬間，甚至是喊加油聲喊到燒聲的畫面，一一都被手機鏡頭給拍了下來。此外，小戴在比完賽後，也特地來到場外與一家人合照，留下珍貴的合影。

▲Rice＆Shine以影片的方式記錄這難忘的回憶。（圖／翻攝自Instagram／riceandshine.co）

同框照曝光後，讓大批粉絲感到又驚又喜，「哇哇這是什麼夢幻聯動」、「好感人哦，超溫暖的」、「一家六口的現場支持力量好大」、「看直播的時候就想：誰叫小戴加油那麼大聲？？？？原來是你們」、「好羨慕又好感動呀」。