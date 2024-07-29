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影迷苦等20年！成龍《神話》續集現身「桃園電影節」

記者許逸群／台北報導

第11屆桃園電影節強片不斷，「特別放映」單元搶先全台放映國際功夫巨星成龍最新鉅作《傳說》、動作熱血跨國大片《維和防暴隊》、爆笑職場諷刺喜劇《年會不能停》。另外，大愛電視台最新精緻劇集《血・拾人生》與《在光裏的人》也將在大銀幕首映前兩集，主要演員更將現場與觀眾見面。

▲▼成龍《神話》續作《傳說》 。（圖／桃園電影節提供）

▲▼成龍經典電影《神話》續作《傳說》 。（圖／桃園電影節提供）

▲▼成龍《神話》續作《傳說》 。（圖／桃園電影節提供）

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國際功夫巨星成龍2005年以《神話》寫下全球票房美金1億2000萬的傲人成績。當年《神話》中這段跨越兩千年的愛情故事，感動無數觀眾，再加上成龍式的精彩武打橋段，堪稱經典。本次將在桃園電影節「特別放映」全台首映的新作《傳說》，就是粉絲苦苦等待了20年的續集。

▲▼成龍《神話》續作《傳說》 。（圖／桃園電影節提供）

▲新疆女星古力娜扎 。（圖／桃園電影節提供）

《傳說》由成家班老朋友、《神話》導演唐季禮執導，成龍除了再次披掛上陣，更是端出了升級版頂流王牌卡司，集合當紅巨星張藝興、李治廷、竇驍等人，加上唐季禮盛讚的當代第一美人、新疆女星古力娜扎，更找回金喜善驚喜客串。

▲▼《維和防暴隊》與《年會不能停》。（圖／桃園電影節提供）

▲▼《維和防暴隊》與《年會不能停》。（圖／桃園電影節提供）

▲▼《維和防暴隊》與《年會不能停》。（圖／桃園電影節提供）

同樣是全台首映的票房爆款熱血炸裂動作大片《維和防暴隊》，全片飛車、槍戰、爆破場面逼真驚人，包括實力偶像王一博、黃景瑜與鍾楚曦等人在內的重要卡司；《年會不能停》則是標準的瘋狂職場爆笑喜劇，由曾獲金雞獎的導演董潤年執導，搞笑天王大鵬與白客主演。

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關鍵字

桃園電影節, , 神話, 傳說, 成龍

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