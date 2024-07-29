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巴黎奧運為何出現小小兵？揭動畫片與法國關係…創小小兵語夯14年

記者陳芊秀／綜合報導

法國巴黎奧運開幕式吸引全球觀眾目光，其中開幕式出現人氣動畫角色「小小兵」，格外令影迷驚喜。而「小小兵」是美國超人氣動畫片《神偷奶爸》系列的角色，動畫片與法國的淵源再度被網友關注。

▲▼巴黎奧運出現小小兵，掀起全球影迷熱烈討論。（圖／翻攝自X）

▲巴黎奧運出現《神偷奶爸》人氣角色「小小兵」，掀起全球影迷熱烈討論。（圖／翻攝自X）

《神偷奶爸》出自美國照明娛樂公司（Illumination），在收購巴黎的動畫工作室「Mac Guff」後，製作《神偷奶爸》電影系列，第一部在2010年上映後造成轟動，且片中男主角「格魯」的夥伴小小兵，逗趣神助攻風靡全球大小朋友，更因此推出《小小兵》電影系列。而幕後導演皮爾柯芬（Pierre Coffin）也是法國人，不僅是動畫師，還是配音員，「小小兵」的配音就是由他幕後發聲。

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「小小兵」外型像是黃色膠囊，戴著圓形護目鏡，身穿藍色工作服，個性充滿孩子氣，更說著一口特殊的「小小兵語」，這是結合了西班牙語、義大利語、中文、法語、俄語、韓語、菲律賓語等多種語言組合而成。幕後配音除了皮爾柯芬，還加入過美國配音員詹姆斯阿諾德泰勒、克里斯雷納德（Chris Renaud）、紐西蘭演員傑梅奈克萊門特（Jemaine Clement），其中皮爾柯芬擔任配音至今。

《小小兵》電影版曾細細描述小小兵的起源，他們總是在不同的時代服侍壞蛋主人，最早從暴龍時期就開始，還曾經服侍過拿破崙。而拿破崙是法國著名軍事家，並且就任法國皇帝。如今小小兵還在巴黎奧運開幕式登場，上演潛水艇偷達文西名畫「蒙娜麗莎」。

▲▼巴黎奧運出現小小兵，掀起全球影迷熱烈討論。（圖／翻攝自X）

▲小小兵曾為拿破崙服務。（圖／翻攝自X）

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巴黎奧運, 小小兵

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