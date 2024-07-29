IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團IVE近來忙於亞洲巡演，她們出道以來實力備受考驗，LIVE的演出經常引起各界關注。近日，她們到雪梨演出，音響卻突然出問題，所幸Liz反應很快，馬上接著跟唱，意外開全麥的影片引起瘋傳，卻也引來正反評論，有粉絲表示「唱得很好」、「意外證明開麥了」，卻也有人質疑「為何只有Liz在唱」。

▲IVE近日在雪梨演出。（圖／翻攝自IVE IG）



IVE出道以來即獲得超高人氣，每首歌曲音源都有亮眼成績，6位擁有亮麗外貌，但同時她們的歌喉實力也被外界注目著。她們28日前往雪梨演出，卻恰好發生背景音樂跳掉的意外，只見Liz聲音沒有中斷、馬上就跟著唱出來，且她的高音相當穩定，現場氣氛熱烈，甚至跟著她一起唱，全場掌聲拍手叫好。

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▲▼IVE演出時伴奏音樂突消失，Liz緊急飆高音秀出堅強實力。（圖／翻攝自liz_anieyo推特）



然而，這段影片卻意外引起正反意見，有人認為Liz雖然很快就反應過來，但其餘成員危機處理彷彿零分，大家面面相覷看著彼此，但也有人緩頰那邊本來就是Liz的部分，看著她唱很正常。IVE現場實力再度掀起討論。

事實上，IVE過去在出演大學校慶演出時，兪真也有一段飆高音的表演掀起討論，還有張員瑛近年來的舞台也被粉絲發現「有在進步」，針對網路上的負評，成員努力練習、提高自身唱功，粉絲也給予鼓勵，希望她們繼續加油，心情不要受到負面評論影響。

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