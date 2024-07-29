綾瀨遙11歲差姐弟戀曝光…又傳辭演新劇！他爆「女神有重大決定」

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民女神綾瀨遙日前爆出戀情，與小11歲男團偶像「SixTONES」傑西（ジェシー）同居，雙方認真交往中。關於爆料報導，她的所屬經紀公司回應「私事交由本人處理」，沒有否認，與以往澄清緋聞的態度大不相同，近日又傳出女神未來1年不會接演電視劇，被猜測背後原因「將做出重大決定」。

▲綾瀨遙傳辭演2025年新劇，未來1年看不到她的電視劇新作。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，綾瀨遙罕見沒有否認與傑西的姐弟戀，掀起各界高度關注，感情生活充實的她，傳出工作也跟著影響。其實她近年專注拍電影，自2022年接演春季日劇《前男友的遺書》，已經許久沒有戲劇演出。娛樂圈媒體人表示，她超過2年沒有拍電視劇，雖然各家電視台都有邀約，連串流平台也祭出天價酬勞請她演出，但是她個人希望可以減少戲劇工作。

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▲綾瀨遙、傑西11歲差姐弟戀曝光。（圖／翻攝自IG）

媒體人爆料，原本富士電視台鎖定2025年1月的月九檔要找綾瀨遙主演，但是她沒有接演了，至少往後一年不會接電視劇。而她即將邁入40歲大關，因此被猜測，不僅是身為國民級女星，而是身為一個女性，是不要要做出重大決定了，因此傳出她不願給工作上相關人士添麻煩，減少自己的演出工作。

另一位圈內人也透露，綾瀨遙與傑西確實在認真考慮結婚大事。而她秋天還有電影上映，本人只是慎選演出工作，沒接演電視劇與結婚是兩回事。不過一旦她有結婚打算，身為第一線女明星，必須要向身邊的人報告才行，因此被謠傳年底前，或是選在生日時（3月24日）登記結婚等。