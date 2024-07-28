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許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生：我活得很累

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人許寀菁（妞妞）曾是女團「Super7」的團長，團體解散後仍以主持人、歌手等身份活躍。日前她登上談話性節目《單身行不行》，淚揭遭養父性侵長達9年，向媽媽求救卻換來「一定是妳勾引他」的質疑，也坦言曾感覺「活得很累」選擇輕生。

▲▼許寀菁。（圖／翻攝自東風衛視YouTube、許寀菁臉書）

▲許寀菁自曝遭養父性侵長達9年。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

許寀菁透露自己小時候曾有1個繼父，不僅會吸毒、對她和媽媽家暴，也會要她跟自己一起看A片，讓她留下童年陰影。不過後來媽媽交了新男友，那個人也成為她的養父，她透露小時候養父對她很好，不僅會阻止媽媽對她打罵，也是第一個教導她要存錢的人，讓她第一次有了家的感覺。

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然而幸福的生活卻在高中以後發生轉變，許寀菁坦言因為家境不好，她從學生時期就在養父的建議下唱歌賺錢，且上了高中之後，養父對她的管束也變得嚴格，除了禁止男同學打電話到家裡、沒收情書，也會反鎖家中大門，將她關在房裡。

不料養父某次喝酒後，竟還闖進她的房間，對她說「我會好好疼妳」並性侵得逞，事後還要求她不要向媽媽告狀：「妳看我們現在的家庭很快樂，如果妳講了，妳知道妳媽媽的個性。」她也坦言當媽媽不在家時，養父就會向她伸出狼爪。

（外送稿用）▲▼許寀菁。（圖／翻攝自許寀菁臉書）

▲許寀菁坦言曾向媽媽求救，卻被質疑勾引養父。（圖／翻攝自Facabook／妞妞許寀菁）

許寀菁自曝曾向媽媽揭露養父的惡行，不料媽媽卻質疑是她「勾引養父」，認為是她的問題。她也坦言自己曾選擇輕生：「因為我覺得這個家庭對我來講，我好像就是賺錢工具，然後我要承受外來的語言、要承受家裡給我的負能量，又要去擔心我媽媽。」讓她直言「我活得很累」。

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▼《單身行不行》節目片段。（翻攝自YouTube／東風衛視）

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