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野生柯震東瘦子現身信義區！　高顏值同框帥哭25萬人：世紀夢幻聯動

記者田暐瑋／綜合報導

男星柯震東經常透過社群平台與網友互動、分享生活，親民作風受到喜愛。28日凌晨他現身信義區，同場的還有男神瘦子，兩人同框合照，讓大批網友暴動：「兩個老公的合照到底要我怎麼抗拒！」

▲柯震東同框瘦子。（圖／翻攝自柯震東Threads）

▲柯震東同框瘦子。（圖／翻攝自柯震東Threads）

柯震東28日現身信義區，在Threads分享和瘦子的合照，標註對方說：「好久沒來信義！！！！哥要我@mjfceo 他！蹭起來呀！！蹭爆！」發文立即引發粉絲熱烈迴響，已有25萬次瀏覽，「抱歉了凱凱⋯⋯瘦子真的好帥」、「剛剛不應該拒絕朋友去信義區續攤的」、「這是什麼世紀夢幻聯動…顏值過高」。

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▲柯震東同框瘦子。（圖／翻攝自柯震東Threads）

▲柯震東同框瘦子吸網友朝聖。（圖／翻攝自柯震東Threads）

柯震東在疫情期間直播意外吸引網友觀看，也成為首批在社群軟體Threads上活躍的藝人，許多人貼出「捕捉野生柯震東」的照片，一系列與女粉絲的「鎖喉照」和「公主抱」也成為話題。柯震東先前受訪坦言因此被公司念「不要有太親密的舉動」，已經決定塵封這個Pose，未來不會再拍。

柯震東近年活躍於社群媒體，他坦言一開始是因為無聊，但玩了之後開始知道年輕人在想什麼，更笑說：「很多人覺得我很像新人，看《愛愛內含光》的人都問『這新人是誰？』」他也訝異年輕人心態開放，以前談戀愛覺得發生關係就是終點，沒想到現在年輕人覺得最難的，反而是向旁人公開關係。

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