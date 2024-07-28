Melody斷開17年婚「爸媽也嚇傻」　親吐人生觀：要有勇氣面對自己

記者張筱涵／綜合報導

藝人Melody（殷悅）去年7月宣布結束17年婚姻，指稱原因是在個性和思想理念上有落差，和富商吳育奇是和平離婚。平時就樂於分享人生觀的她，22日透過影片講述「人生當中容錯率比我們想像中高很多」，從課業、工作到人生選擇都是如此，她也坦承了離婚當下周遭人的反應。

▲Melody說人生的容錯率比想像中高很多。（圖／翻攝自小紅書／Melody）



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Melody於22日更新小紅書影片和貼文，坦承近期迎來畢業期，所以很多當媽媽的粉絲也都會開始擔心孩子，不過她認為「別焦慮，其實人生的容錯率比我們想像得高很多」。

以自己是加州大學洛杉磯分校（UCLA）畢業的來說，為了讓老闆能夠認為「這位女學生是人才」，會四處去實習並累積經歷，才能讓履歷寫得更豐富好看，因此她也非常努力，但就在拿到美國前5大顧問公司的就職資格，且年薪是美金6萬5000元（約台幣213萬元），以2001年來說可說是很好的待遇，但她選擇不去。

Melody不希望人生就是按部就班，穿著套裝地朝九晚五上班，便拿了2個行李箱直接飛到台灣來追夢：「到現在25年了，我的人生非常好，當然走過錯的路，但誰告訴你人不能有錯的路，人生一定要經歷過錯才會有學習成長。」

不只是課業和職業，Melody坦承在親密關係和人生選擇上也會面臨同樣的情形，去年決定離婚後其實不只外界嚇傻，身邊親朋好友和父母也是一樣，但她認為人就是要有勇氣面對自己：「而且很多時候你會遇到事情，你也要能夠在急轉直下，做一個為你自己負責的決定。」

▲Melody坦承父母也被嚇到。（圖／翻攝自小紅書／Melody）

▲Melody說「人就是要有勇氣面對自己」。（圖／翻攝自小紅書／Melody）