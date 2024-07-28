YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往多年，日前卻開始有網友在他的Instagram追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」，雖然後來有合體看電影，感情狀況依然備受關注。例如，他27日上傳影片後，便被發現「家寧逐漸消失」。

▲Andy新片被說「家寧逐漸消失」。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



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Andy在影片中一人分飾兩角，詮釋「颱風天情侶的困擾」，女生的部分不是由女友家寧演出，而是由戴金色假髮的他親自上陣。因此，引來不少粉絲懷疑地留言：「為啥不叫家寧拍」、「為什麼不跟家寧一起演？」

▲▼Andy一人分飾兩角。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



然而，看到有網友指「家寧逐漸消失」時，Andy立刻在留言區回應「她在啊」，也因此引來粉絲搞笑稱「說不定是家寧拒絕這種劇本XDDD」。

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



至於有網友好奇回到小屋拍攝的原因，「是不是跟家寧不住一起了」，Andy則解釋在小屋拍影片是為了喚起粉絲的回憶，而且影片上傳後，家寧也有按讚力挺。

▲家寧和Andy的感情現況備受關注。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

