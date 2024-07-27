沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy終於圓夢...他哭了：本來不想唱這首歌

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Energy今晚在小巨蛋開唱，也是他們相隔22年的大型演唱會，唱完19年前的歌曲〈我們〉，五人心情難掩激動，原來這首歌是當初Toro退團後才錄製的，阿弟感性說：「我們一直有個願望，因為這首歌少了一個人的聲音，現在終於回來了，Toro！」

Toro一聽當場飆淚，哽咽說：「 我本來不想唱這首歌的，因為在練這首歌時，有人問我是唱哪邊，我說我沒有唱，這感覺很奇怪，我很謝謝阿弟...」

▲▼Toro唱到當年沒有他參與的歌曲，忍不住落淚。（圖／記者黃克翔攝）

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阿弟接話：「我說〈我們〉這首歌詞是我們自己寫的，但〈我們〉歌詞作詞人寫的不是每個人的名字，而是Energy，所以就包括你，知道嗎？」牛奶也附和：「我們五個才是完整的Energy。」阿弟又說：「所以你不需要介意。」氣氛相當感人。

原本歌詞中，團員各自唱一段自己想說的話，Toro今晚唱的是「我有在」，他笑說自己有講話，但忘記講了什麼，還請歌迷一起唱給他聽。最後牛奶也難掩感性情緒：「我們五個人真的是經歷了很多，也真的因為這些經歷，讓我們大家更珍惜這次的相聚，我覺得其實這次真的能再聚在一起，對我們人生是很大的轉變，青春真的有很多的遺憾，但青春是可以追得回來的，希望透過這次，把大家的青春，沒做過的夢想追回來。」