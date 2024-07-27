許光漢《無路可逃》同框韓影帝后「表情僵硬」　親曬照喊：我檢討

記者劉宛欣／綜合報導

新生代「亞洲男神」許光漢近來積極進軍國際市場，前陣子主演的台日合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》上映獲得不少好評，首次參演的韓劇《無路可走：輪盤賭》也即將在7月底上線，日前該劇在首爾舉辦發表會，他因行程問題未能參與，劇組用心地為他準備人形立牌與其他演員合體，他27日也在個人Instagram曬出照片，還幽默表示「檢討表情僵硬的部分」。

▲許光漢首次參演韓國影集《無路可走：輪盤賭》。（圖／翻攝自許光漢Instagram）

許光漢27日在Instagram曬出一系列《無路可走：輪盤賭》首爾發布會現場的演員大合照，照片中可以看到主演群包含趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆站成一排，許光漢的人形立牌在擺在中間，廉晶雅、成愉頻特別在許光漢立牌的臉上做出臉頰愛心，現場氣氛相當和樂融融。

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▲影集日前再首爾舉辦發布會。（圖／翻攝自許光漢Instagram）

許光漢雖然因為行程關係沒能與劇組演員們合體，但仍開心地曬出照片，先是感謝演員同僚們表示「謝謝前輩們當天的愛心呵護」，接著還幽默地寫下「表情太僵硬的部分我檢討」，並且用韓文問候道「很愉快的拍攝工作，請多指教！」可看出在當地度過了開心的拍攝期間。