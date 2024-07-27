記者張筱涵／綜合報導

韓團Red Velvet於13日參加《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》的演出，成員瑟琪特別多留2天在高雄觀光，Vlog在26日上線後，她更發文直呼「有太多太多好吃的東西惹！想再去～」

▲瑟琪多留高雄2天觀光。（圖／翻攝自YouTube／하이슬기 Hi Seulgi）



瑟琪在拼盤表演結束後多留2天，在前往第一站小吃店的路上，笑說只要拿著Google Map中評論的照片跟老闆點餐即可，但實際到了餐廳後，仍非常認真的拍照翻譯並以中文說出「我要點餐」，享用煎餃、酸辣湯和燒賣時瞪大眼讚嘆美味的模樣十分可愛，接著又前往知名冰店享用芒果刨冰。

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吃飽喝足後，瑟琪到駁二藝術特區逛逛，得知市集是每周日才有的時候，燦笑直呼自己很幸運外，買飲料時更巧遇了粉絲並獲得一杯免費招待，逛夜市的時候也有提到巧遇粉絲並獲得了美食店推薦。

▲瑟琪悠閒逛公園還買了水豚造型包包。（圖／翻攝自YouTube／하이슬기 Hi Seulgi）



另外，瑟琪在夜市也享用了各式各樣的美食，像是雞排、香腸、蛤蜊和海鮮麵等，她也不忘推薦粉絲自己的首選是雞排，推薦南韓歌迷們到高雄都要買來吃吃看。隔天她又去吃了牛肉麵和川味餐廳，16分51秒的影片裡幾乎都在吃，真的是非常充實的美食之旅。

▲瑟琪說雞排跟自己的臉差不多大。（圖／翻攝自YouTube／하이슬기 Hi Seulgi）



可能也因為這樣，瑟琪在影片上線後更新Instagram限時動態時就說「有太多太多好吃的東西惹！想再去～」，還以自己拍攝的每道食物的照片組成，笑說：「真正的爆吃之旅」。

▲瑟琪說還想再來。（圖／翻攝自Instagram／hi_sseulgi）

